"Правила не писаны": в книжном магазине Киева вспыхнул языковой скандал

Полицейские установили личность нарушителя и место его нахождения.

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В Киеве произошел языковой скандал / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В Киеве составили протокол из-за языкового скандала

В книжном магазине призвали к языковой дерусификации

В Киеве полицейские составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве в отношении мужчины, который агрессивно отреагировал на замечание о русском языке в книжном магазине-кофейне.

Собранные материалы будут направлены языковому омбудсмену, говорится в сообщении Полиции Киева.

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"Сегодня во время мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация, где девушка рассказывает о конфликте в кафе с незнакомым мужчиной. По ее словам, она сделала замечание посетителю из-за того, что мужчина общался на русском языке и пыталась заснять его на собственный мобильный телефон, на что нарушитель отреагировал агрессивно и вырвал из ее рук гаджет", — говорится в сообщении.

Полицейские зарегистрировали сообщение, установили личность нарушителя и место его нахождения. Им оказался 44-летний житель Киевской области.

Также полицейские опросили злоумышленника и составили в отношении него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

"Кроме того, собранные материалы будут направлены Уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и привлечения нарушителя к ответственности", — добавили в полиции.

Что известно о Национальной полиции Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Детали языкового скандала в Киеве

О деталях языкового конфликта в книжном магазине рассказала его участница Екатерина Косецкая в Facebook.

По ее словам, она сидела за столиком в книжном магазине, а рядом с ним мужчины общались на русском, хотя на дверях заведения была указана просьба не использовать этот язык.

Девушка пояснила, что она вежливо попросила придерживаться правил магазина, а мужчины "отреагировали агрессивно и пренебрежительно высказывались об украинском языке".

"На всякий случай я попыталась зафиксировать это на камеру, но в тот же момент мужчина резко сильно схватил меня за левую руку, силой вырвав из нее телефон", – рассказывает Екатерина.

"Мне очень больно смотреть на то, что на 11-м году войны есть гражданские люди, которые до сих пор не дерусифицировались. Наслаждаются притеснением украинского языка, ведь для них правила не писаны", — написала она.

Смотрите видео - языковой скандал в Киеве:

/ Скриншот

Реакция книжного магазина на языковой скандал

Как уточнили в книжном магазине "Сенс", языковой скандал произошел на выходных между гостями. Причина – украинцы не хотят слышать русский язык.

"В "Сенсе" мы поощряем людей общаться и переходить на украинский и поддерживаем их на этом пути. Любой может прийти к нам, пообщаться на украинском, улучшить свои разговорные навыки и вдохновиться. "Сенс" – пространство уюта и безопасности, а звуки вокруг и речь – это о безопасности", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в "Сенсе" добавили, что к сожалению, закон не дает возможности обеспечить отсутствие русского в пространстве: "Но мы всегда подчеркиваем — украинцы должны говорить по-украински, а всего русского следует избавиться".

/ Facebook/sens.kyiv

Напомним, в Киеве между водителем службы такси Bolt и пассажирами произошел скандал. В частности, две женщины потребовали от таксиста говорить с ними на украинском языке, как того требует закон, однако он отказался. На опубликованном в Сети видео заметно, как водитель прекратил поездку и выложил из авто их вещи.

Как сообщал ранее Главред, таксист после языкового скандала набросился на "хейтеров" и записал странное видео на украинском. Бывший сотрудник компании Bolt зачитал текст на украинском языке, умышленно или ненамеренно коверкая его сильным русским акцентом.

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