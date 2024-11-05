"Правила не писаны": в книжном магазине Киева вспыхнул языковой скандал

Главное:
- В Киеве составили протокол из-за языкового скандала
- В книжном магазине призвали к языковой дерусификации
В Киеве полицейские составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве в отношении мужчины, который агрессивно отреагировал на замечание о русском языке в книжном магазине-кофейне.
Собранные материалы будут направлены языковому омбудсмену, говорится в сообщении Полиции Киева.
"Сегодня во время мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация, где девушка рассказывает о конфликте в кафе с незнакомым мужчиной. По ее словам, она сделала замечание посетителю из-за того, что мужчина общался на русском языке и пыталась заснять его на собственный мобильный телефон, на что нарушитель отреагировал агрессивно и вырвал из ее рук гаджет", — говорится в сообщении.
Полицейские зарегистрировали сообщение, установили личность нарушителя и место его нахождения. Им оказался 44-летний житель Киевской области.
Также полицейские опросили злоумышленника и составили в отношении него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.
"Кроме того, собранные материалы будут направлены Уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и привлечения нарушителя к ответственности", — добавили в полиции.
Что известно о Национальной полиции Украины?
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
Детали языкового скандала в Киеве
О деталях языкового конфликта в книжном магазине рассказала его участница Екатерина Косецкая в Facebook.
По ее словам, она сидела за столиком в книжном магазине, а рядом с ним мужчины общались на русском, хотя на дверях заведения была указана просьба не использовать этот язык.
Девушка пояснила, что она вежливо попросила придерживаться правил магазина, а мужчины "отреагировали агрессивно и пренебрежительно высказывались об украинском языке".
"На всякий случай я попыталась зафиксировать это на камеру, но в тот же момент мужчина резко сильно схватил меня за левую руку, силой вырвав из нее телефон", – рассказывает Екатерина.
"Мне очень больно смотреть на то, что на 11-м году войны есть гражданские люди, которые до сих пор не дерусифицировались. Наслаждаются притеснением украинского языка, ведь для них правила не писаны", — написала она.
Смотрите видео - языковой скандал в Киеве:
Реакция книжного магазина на языковой скандал
Как уточнили в книжном магазине "Сенс", языковой скандал произошел на выходных между гостями. Причина – украинцы не хотят слышать русский язык.
"В "Сенсе" мы поощряем людей общаться и переходить на украинский и поддерживаем их на этом пути. Любой может прийти к нам, пообщаться на украинском, улучшить свои разговорные навыки и вдохновиться. "Сенс" – пространство уюта и безопасности, а звуки вокруг и речь – это о безопасности", — говорится в сообщении.
Вместе с тем в "Сенсе" добавили, что к сожалению, закон не дает возможности обеспечить отсутствие русского в пространстве: "Но мы всегда подчеркиваем — украинцы должны говорить по-украински, а всего русского следует избавиться".
Напомним, в Киеве между водителем службы такси Bolt и пассажирами произошел скандал. В частности, две женщины потребовали от таксиста говорить с ними на украинском языке, как того требует закон, однако он отказался. На опубликованном в Сети видео заметно, как водитель прекратил поездку и выложил из авто их вещи.
Как сообщал ранее Главред, таксист после языкового скандала набросился на "хейтеров" и записал странное видео на украинском. Бывший сотрудник компании Bolt зачитал текст на украинском языке, умышленно или ненамеренно коверкая его сильным русским акцентом.
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