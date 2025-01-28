Зеленский встретился с Макроном: появились важные подробности переговоров

Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины и вопросы возможных форматов гарантий безопасности.

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Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

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Зеленский провел встречу с президентом Франции Макроном

Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном после церемонии празднования 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины и вопросы возможных форматов гарантий безопасности для Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили дальнейшую поддержку Украины. Особое внимание уделили сотрудничеству в сфере безопасности и возможным форматам гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Рассчитываем на поддержку Франции в переговорном процессе для вступления в ЕС", - написал Зеленский в Telegram.

Также Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку Украины и военную помощь. С начала полномасштабного российского вторжения Франция предоставила оборонную поддержку на 6 млрд евро.

Смотрите видео - встреча Зеленского с Макроном:

/ Скриншот

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

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