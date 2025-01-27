Снижение мобилизационного возраста в Украине: в 3 ОШБр назвали два условия

Благодаря созданию соответствующих условий, количество добровольцев молодого возраста в Силах обороны Украины может значительно возрасти, отметил Жорин.

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В 3 ОШБр назвали два условия для снижения мобилизационного возраста / Колаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Жорин:

В Украине нужно снизить мобилизационный возраст

Молодежь должна получить четкие сроки службы и денежную мотивацию

Мобилизационный возраст в Украине стоит снижать, но для этого необходимо создать соответствующие условия. Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в своем Telegram-канале.

По его словам, чтобы снизить мобилизационный возраст, нужно четко определить сроки службы по контракту для молодежи.

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"Считаю, что молодежи мы должны дать возможность подписать контракт на определенный срок. На год, два, а не до конца военного положения", - отметил он.

Кроме того, важным является обеспечение материальной мотивации.

Жорин предложил введение единовременных выплат при подписании контракта для молодых людей.

"Вместе с понятной перспективой по срокам службы это может стать тем решением, которое даже увеличит количество добровольцев в армии молодого возраста", - резюмировал он.

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Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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