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Снижение мобилизационного возраста в Украине: в 3 ОШБр назвали два условия

Юрий Берендий
27 января 2025, 19:28
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Благодаря созданию соответствующих условий, количество добровольцев молодого возраста в Силах обороны Украины может значительно возрасти, отметил Жорин.
Снижение мобилизационного возраста в Украине: в 3 ОШБр назвали два условия
В 3 ОШБр назвали два условия для снижения мобилизационного возраста / Колаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Жорин:

  • В Украине нужно снизить мобилизационный возраст
  • Молодежь должна получить четкие сроки службы и денежную мотивацию

Мобилизационный возраст в Украине стоит снижать, но для этого необходимо создать соответствующие условия. Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в своем Telegram-канале.

По его словам, чтобы снизить мобилизационный возраст, нужно четко определить сроки службы по контракту для молодежи.

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"Считаю, что молодежи мы должны дать возможность подписать контракт на определенный срок. На год, два, а не до конца военного положения", - отметил он.

Кроме того, важным является обеспечение материальной мотивации.

Жорин предложил введение единовременных выплат при подписании контракта для молодых людей.

"Вместе с понятной перспективой по срокам службы это может стать тем решением, которое даже увеличит количество добровольцев в армии молодого возраста", - резюмировал он.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Офисе президента Украины вскоре предложат изменения в законодательство относительно призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Как сообщил советник военного департамента ОП Николай Щур, продолжается процесс изменений относительно добровольного контракта для военнообязанных той возрастной категории, которая не подлежит мобилизации.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отметила, что для завершения прохождения военно-врачебных комиссий "ограниченно годным" украинцам нужно минимум три месяца. Она пояснила, что дополнительное время необходимо из-за ограниченной пропускной способности существующих военно-врачебных комиссий.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал требования международных партнёров по снижению возраста призывников до 18-25 лет.

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Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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