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"Все решает один человек": Залужный назвал причину изменения ситуации на фронте

Юрий Берендий
27 января 2025, 18:12
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Диктаторские режимы лучше приспособлены к войне из-за способности мобилизовать миллионы граждан для достижения целей, отметил Залужный.
'Все решает один человек': Залужный назвал причину изменения ситуации на фронте
Залужный назвал причину изменения ситуации на фронте / Коллаж Главред, фото: Валерий Залужный/Telegram, 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Залужный:

  • Промедление стран Запада привело к изменению ситуации на фронте
  • Началась фаза затяжной войны
  • Диктаторские режимы, такие как в России, лучше приспособлены к войне

Нападение на Украину в 2022 году может стать для российского диктатора Владимира Путина таким же фатальным решением, как нападение на СССР для лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Однако, задержка демократических стран с предоставлением помощи Украине негативно повлияла на ситуацию на фронте. Об этом написал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей колонке для издания Украинская правда.

Залужный подчеркнул, что война продолжается, и результат ее зависит от победы или поражения. В связи с этим он призвал демократический мир объединиться в борьбе против "людоедского диктатора".

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"Потому что пока Запад продолжал бояться "красных линий" Путина и читал молитву о необходимости избежания эскалации, вокруг России уже объединились Китай, Северная Корея и Иран. Промедление демократических стран с предоставлением Украине необходимого количества оружия привело к тому, что ситуация на поле боя изменилась", - подчеркнул Залужный.

Залужный отметил, что Украина вступила в фазу затяжной войны, где новейшие технологии уже играют решающую роль и формируют будущую глобальную безопасность.

Он отметил важность для демократического мира задуматься над тем, ограничится ли этот конфликт только Украиной.

По его мнению, диктаторские режимы лучше приспособлены к войне, ведь способны мобилизовать миллионы для выполнения боевых задач и производства вооружения. Однако такие режимы обречены на ошибки, как это неоднократно доказывала история.

"Там, где все решает один человек, нет места для других мыслей. Поэтому для Гитлера решение о нападении на СССР впоследствии станет фатальным. Принятие Путиным решения о нападении на Украину в 2022 году тоже станет фатальным благодаря нашим невероятным усилиям", - подчеркнул дипломат.

Залужный подчеркнул, что противостояние с диктатором Путиным требует не только выносливости, но и разработки новой стратегии, которая обеспечит жизнестойкость страны и переход к передовым технологическим решениям. Он отметил, что ключом к победе станет не только устойчивость, но и решительный и своевременный ответ на новые вызовы.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, северокорейские войска, которые находятся в России, демонстрируют отсутствие понимания угроз от беспилотников и артиллерии, говорится в материале Sky News. Отмечается, что солдаты КНДР предпочитают подорвать себя гранатами, чем попасть в плен. Из-за значительных потерь северокорейские военные, вероятно, временно отошли от линии фронта.

Основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил важность контроля над территорией Курской области РФ для Украины еще до начала потенциальных мирных переговоров.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что украинские войска оставили южную часть Великой Новоселки, чтобы избежать окружения. В то же время отдельные позиции в окрестностях населенного пункта продолжают удерживаться украинскими силами.

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Кто такой Валерий Залужный?

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

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