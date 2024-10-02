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"Нужна стратегия, а не просто...": Валерий Залужный озвучил залог мира

Даяна Швец
2 октября 2024, 20:58
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Валерий Залужный еще раз подчеркнул, что Украина вместе со своими партнерами должна выиграть эту войну.
Залужный
Залужный выступил на конференции Консервативной партии Великобритании/ Коллаж Главред, фото: соцсети Залужного

Сегодня, 2 октября, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный принял участие в ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме. Результатами экс-глава поделился на своей странице Телеграмм.

Посол Украины заявил, что он поблагодарил предыдущие правительства Великобритании за предоставленную военную, гуманитарную и политическую помощь, важные поставки вооружений, которые помогли изменить ситуацию на поле боя.

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А также еще раз подчеркнул, что Украина вместе со своими партнерами должна выиграть эту войну.

Кто такой Валерий Залужный?

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

"Война в Украине - это не только борьба за независимость нашего государства, но и за защиту принципов, на которых построен современный мир. Для того, чтобы это стало возможным, нам нужна всеобъемлющая стратегия для победы. Стратегия, которая выходит за пределы простой выдержки следующей атаки или удержания очередной линии обороны", - написал посол.

Кроме этого, Залужный считает важными элементами нашей Победы инвестиции в производство украинского оружия, защита воздушного пространства и конфискация замороженных российских активов.

"Подчеркнул, что долговременный справедливый мир достижим - и путь к нему в Формуле мира. Только совместные усилия Украины, Великобритании и Европейского Союза могут обеспечить мирное и стабильное будущее", - подытожил Залужный.

Валерий Залужный - последние новости

Напомним, что Валерий Залужный поделился траурной новостью. В Донецкой области в районе города Доброполье в результате ракетного удара погиб 56-летний полковник ВСУ Александр Никитюк - именно он был советником бывшего главнокомандующего ВСУ.

Также недавно Залужный анонсировал усиление Украины. Украинские дипломаты вместе с президентом и его командой работают над усилением стратегического партнерства с Великобританией.

Кроме этого, СМИ узнали, где сейчас "железный генерал". По данным издания, со времени своей отставки Залужный ни разу не приезжал в Великобританию. Выехал только 3 июля. Все эти месяцы Залужный ходил учиться в Дипломатическую академию.

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