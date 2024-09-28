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Залужный "тает на глазах": генерал поделился новостью из Британии и удивил видом

Даяна Швец
28 сентября 2024, 10:48
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Железный генерал изменился до неузнаваемости.
Залужный
Залужный встретился с бывшим министром обороны Британии Волессом / Коллаж Главред, фото: тг-канал Залужного

В прошлом главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный все чаще радует украинцев своим возвращением. Однако невооруженным глазом видно, что бывший главнокомандующий значительно потерял вес. Его фигура стала стройнее, а лицо - менее круглым.

На своей странице в Телеграмм Залужный рассказал о встрече с бывшим Министром обороны Беном Уоллесом и продемонстрировал, как он выглядит сейчас. К своему посту экс-глава ВСУ прикрепил улыбающееся селфи в костюме.

"Встретился с хорошим другом Украины, бывшим Министром обороны Беном Уоллесом. Я искренне благодарен Бену за все, что он сделал для нас. Эту благодарность трудно выразить словами. Были моменты, когда Бен спасал нас - без преувеличения", - написал Залужный.

видео дня
Залужный с Уоллесом
Залужный с Уоллесом / фото: тг-канал Залужного

Посол Украины в Великобритании подчеркнул, что он высоко ценит возможность поделиться мыслями относительно реализации наших текущих задач в дипломатии и на фронте.

Кстати, в Великобританию Залужный поехал вместе с женой Еленой, с которой он женат уже 20 лет. До переезда за границу она работала финансистом в банке. У них две дочери.

Кто такой Валерий Залужный?

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

Валерий Залужный - последние новости

Недавно Валерий Залужный поделился траурной новостью. В Донецкой области в районе города Доброполье в результате ракетного удара погиб 56-летний полковник ВСУ Александр Никитюк - он был советником бывшего главнокомандующего ВСУ после полномасштабного вторжения.

Также Валерий Залужный показал, как сейчас выглядит. Поклонники засыпали комплиментами Залужного в комментариях.

А вот Politico рассказало, кто был против операции ВСУ в Курской области. Среди тех, кто выступил против, издание приводит бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного. Сообщается, что его возражение против Курской операции заключалось в отсутствии "второго шага" после прорыва российской границы.

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