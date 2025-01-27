Важно:
- Трамп не сможет выполнить нереалистические требования Путина
- Цель Путина – сделать Украину государством-сателлитом РФ
Президент США Дональд Трамп не сможет выполнить нереалистические требования по мирному соглашению российского диктатора Владимира Путина, считает российский политолог Татьяна Станова.
"Конечно, Путин хочет захватить территории, но его цель – сделать Украину государством-сателлитом. Это невозможно, и Трамп никогда не сможет дать ему то, что он просит", – цитирует ее издание The Times.
Однако несмотря на опасения по поводу Трампа, российские сторонники жесткой линии видят в возможных изменениях международного порядка новые возможности.
"Даже в случае эскалации или конфликта между Путиным и Трампом мир меняется в направлении, которое открывает для России больше возможностей", — говорит политолог.
Издание напоминает о том, что президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, рассказал, что в первые дни вторжения Путин поставил ультиматум его отставки в пользу пророссийского политика Виктора Медведчука.
Вместе с тем Путин заявил, что войны в Украине могло не быть, если бы Трамп победил на выборах 2020 года. Зеленский, однако, предупредил о попытках Путина манипулировать американским президентом, используя его заявления о якобы фальсификации голосов.
Некоторые российские чиновники и военные пропагандисты также используют предыдущие инициативы Трампа, такие как попытка подавить "радикальную гендерную идеологию" или стремление изменить геополитическую карту мира как оправдание агрессивной политики Кремля.
Действия Трампа, включая указ о признании только двух статей, вызвали одобрение в России. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это "росчерком, который отменил бесчеловечную политику равенства".
Ранее сообщалось о том, что Трамп хочет завершить войну на выгодных Украине условиях. Трамп серьезно подходит к вопросу урегулирования войны и, как ожидается, он будет тесно сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин будет использовать все рычаги влияния перед встречей с Трампом. У Путина есть ресурсы для того, чтобы в дальнейшем в течение этого года атаковать Украину, используя дроны, ракеты, артиллерию и тому подобное.
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что формат мирных переговоров с Россией будет зависеть от того, как будет выглядеть план завершения войны. Вести переговоры без Украины невозможно.
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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