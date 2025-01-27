'Прогноз' Буданова и игра Трампа с Путиным: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 27 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 27 января / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

В Днепре и на Ивано-Франковщине прогремели взрывы: что известно о ночной атаке РФ

В ночь на 27 января в Украине объявляли воздушную тревогу. В Днепре и в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

видео дня

Дроны РФ атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине

В ночь на 27 января в Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов. Под удар российской оккупационной армии попала критическая инфраструктура региона. В результате атаки вспыхнул пожар.

Как сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram, серия взрывов прогремела на Прикарпатье.

Армия РФ запустила по Украине более 100 дронов: сколько сбили силы ПВО

В ночь на 27 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину с помощью 104 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов различных типов. Было сбито 57 дронов, 39 БПЛА не достигли цели и были локально потеряны.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"У них не останется прибыли": Курносова сказала, что подорвет возможности РФ воевать

У российского диктатора Владимира Путина пока хватает финансов на то, чтобы продолжать вести войну против Украины. Однако если мировые цены на нефть снизятся, страна-агрессор останется без прибыли и ее возможности воевать снизятся.

Такие возможные последствия связаны с тем, что стоимость добычи российской нефти обходится чрезвычайно дорого. Такое мнение высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, пишет OBOZ.UA.

Трамп с Путиным ведут дипломатическую игру: в NYT назвали риск для Украины

В течение недели президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обмениваются заявлениями и намеками, что для завершения войны в Украине необходима их встреча. В то же время на роль Украины в этом процессе не слишком учитывают. Об этом пишет The New York Times.

Будущее под угрозой: Буданов назвал крайний срок для начала переговоров с РФ - СМИ

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если до лета 2025 года не начнутся серьезные переговоры о прекращении войны, то будущее существование Украины может оказаться под большой угрозой.

Как пишет Украинская правда, в Верховной Раде недавно провели закрытую встречу. Руководство парламента и фракций пригласило представителей командования Сил обороны Украины, чтобы получить реальную картину ситуации на фронте.

ВСУ прорвались вперед в Курской области: в ISW заявили о мощных контратаках

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские Вооруженные силы недавно незначительно продвинулись в Курской области на фоне продолжения боев на украинском выступлении 26 января.

Специалисты ISW отмечают, что геолокационные кадры за 26 января, показывают, что ВСУ недавно незначительно продвинулись в центре Погребков, что к северу от Суджи, а также в лесистой местности к северо-западу от Косицы. Кроме того, так называемые российские милблогеры утверждали, что украинские силы проводили контратаки под Погребками.

Армия РФ готовится к захвату Торецка: аналитики раскрыли циничный план РФ

В отчете аналитиков американского Института изучения войны заявили, что в ближайшие дни российские оккупанты на Донбассе готовятся захватить Торецк.

"Передислокация элементов Восточного военного округа РФ для усиления российской группировки на Торецком направлении может свидетельствовать о новых приоритетных усилиях врага по возобновлению атак в направлении Константиновки", - отмечают аналитики ISW.

Трамп хочет завершить войну на выгодных для Украины условиях: СМИ выяснили детали

Президент США Дональд Трамп намерен завершить войну в Украине весной на условиях, которые будут выгодны Украине. Об этом 26 января сообщило издание The Independent со ссылкой на осведомленные источники.

Зеленский прибыл в Польшу: какова причина и программа визита

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, пишет Укринформ.

Цены тарифов lifecell в феврале значительно вырастут: кого не коснутся изменения

Уже с 5 февраля по 20 марта 2025 года компания lifecell внедряет постепенные изменения в условиях своих тарифных планов. Так, lifecell в феврале-марте повысит стоимость тарифов в среднем на 34%. Такой информацией поделилась пресс-служба оператора в комментарии для dev.ua.

Европа готовится к переговорам с Украиной: в Reuters дали прогнозы на транзит газа

Европейская комиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу и включит в эти переговоры Венгрию и Словакию.

Заявление было зачитано послам ЕС утром 27 января перед встречей министров иностранных дел, на которой будет обсуждаться продление санкций в отношении России, которые должны продлеваться каждые шесть месяцев, говорится в материале Reuters.

Ударит +17: когда в Украине будет пик самой высокой температуры - синоптик назвала дату

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень теплой, ожидается пик тепла. Самые высокие температуры во вторник и среду, 28 и 29 января, будут наблюдаться в западных областях, на юге и местами в центральных областях.

Температура в следующие два дня в некоторых регионах будет достигать даже +17 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

ВСУ отошли от Великой Новоселки: бойцы сдерживают наступление РФ на окраинах

Представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что украинские военные были выведены из южной части Великой Новоселки.

В эфире телемарафона Трегубов сообщил, что украинские силы удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но это ближе к его окраине. Они были выведены во избежание окружения.

Буданов не говорил об "угрозе существования Украины": ГУР прояснило ситуацию

Заявление, приписанное руководителю ГУР Кириллу Буданову, в котором говорилось об "угрозе существования для Украины, если не будет переговоров", является ложным. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращает внимание медиа и общественности, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата начальника ГУР МО Украины с закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Для украинцев введут накопительную пенсию: куда будут идти средства

Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что уже в этом году может быть принято решение о пенсионной реформе и введении накопительной пенсии.

"Законопроект о накопительной пенсионной системе разработан Кабинетом министров. Мы уже первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти провели. Сейчас сводим к концу предостережения, которые были высказаны, согласовываем цифры конечные с Министерством финансов", - заявила Жолнович.

Новый президент США Дональд Трамп занял жесткую позицию в отношении России, демонстрируя готовность использовать экономическое давление для влияния на российское руководство. В своих последних заявлениях он пригрозил усилением санкций и применением рычагов в нефтяной отрасли, что может серьезно ударить по экономике РФ. Такие решительные действия направлены на то, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров и искать пути к мирному урегулированию войны в Украине.

Главред собрал главное, что стоит знать об угрозах Трампа в отношении России.

Военные КНДР боятся попасть в плен: в Sky News раскрыли жесткую тактику

Войска КНДР, которые находятся в стране-агрессоре России, демонстрируют очевидную неосведомленность об угрозах со стороны беспилотников и артиллерии.

Как пишет издание Sky News, северокорейцы "скорее взорвут себя гранатами, чем рискнут попасть в плен". Также, вероятно, северокорейские войска временно отошли от линии фронта в России. Это произошло после того, как солдаты КНДР понесли серьезные потери.

Пьяное ДТП и 4 пострадавших: главу РГА оштрафовали всего на 34 тыс. грн - суд

За совершение ДТП в нетрезвом состоянии Броварской районный суд оштрафовал бывшего главу Броварской райгосадминистрации Владимира Майбоженко на 34 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.

Стало известно, что соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими подано в ходе судебного разбирательства. В результате чиновника оштрафовали на 34 тыс. грн, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года, но машину вернули.

ВСУ может потерять юг Донецкой области: какие населенные пункты под угрозой

Военный обозреватель Денис Попович рассказал о ситуации в Великой Новоселке и о планах оккупантов на населенный пункт.

Россияне сообщают о захвате Великой Новоселки, однако ВСУ удалось избежать окружения.

"ВСУ необходимо отступить на подготовленные позиции и продолжать удерживать юг Донецкой области. Поскольку потеря Великой Новоселки, а ранее и Курахово, которая, кстати, не была подтверждена официальным Генеральным штабом ВСУ, создает угрозу для потери юга Донецкой области. Это опасно и создает предпосылки для наступления в сторону Запорожья, если враг имеет для этого соответствующие ресурсы", - заявил военный обозреватель Попович в эфире телеканала Эспрессо.

"Все решает один человек": Залужный назвал причину изменения ситуации на фронте

Нападение на Украину в 2022 году может стать для российского диктатора Владимира Путина таким же роковым решением, как нападение на СССР для лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Однако, задержка демократических стран с предоставлением помощи Украине негативно повлияла на ситуацию на фронте. Об этом написал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей колонке для издания Украинская правда.

Залужный подчеркнул, что война продолжается, и результат ее зависит от победы или поражения. В связи с этим он призвал демократический мир объединиться в борьбе против "людоедского диктатора".

С зарплат ежемесячно будут отчислять 9%: что известно о накопительной пенсии

Ежемесячно из зарплат украинцев будет отчисляться 9%. Это будет происходить в рамках пенсионной реформы, которая предусматривает введение накопительной пенсии. Об этом во время пресс-конференции заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Как отмечается, в будущем украинцы смогут получать на пенсии 20% от своей средней зарплаты за жизнь. При этом люди по собственному желанию смогут отчислять на накопительную пенсию больший процент от зарплаты.

Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

Погода в Украине 28 января будет очень теплой, но скоро придет похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Там из-за оттепели может сойти снежная лавина.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в ближайшие дни в Украине ожидается пик тепла. 28-29 января в западных, южных и центральных областях температура воздуха повысится до +17 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

Украина не должна была отдавать свое ядерное оружие согласно Будапештскому меморандуму для того, чтобы не получить войну на своей территории в будущем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

По словам Зеленского, во время переговоров с Дональдом Трампом он объяснил свою позицию по Будапештскому меморандуму.

В случае захвата страной-агрессором Киева в начале полномасштабного вторжения, Украина проиграла бы войну, заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, опубликованном в YouTube.

"С оккупацией Киева, если бы она состоялась, тотальная оккупация нашей столицы, безусловно мы бы проиграли Украину", - отметил глава государства.

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