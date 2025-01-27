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"У них не останется прибыли": Курносова сказала, что подорвет возможности РФ воевать

Алёна Воронина
27 января 2025, 10:17обновлено 27 января, 11:09
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Пока что у России хватает денег на войну. Однако если будет снижена мировая цена на нефть, то РФ останется без прибыли. Это подорвет ее возможности воевать.
'У них не останется прибыли': Курносова сказала, что подорвет возможности РФ воевать
Курносова сказала, что подорвет возможности РФ воевать/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНИАН

Основные тезисы Курносовой:

  • У РФ пока что хватает денег на войну
  • Падение цен на нефть серьезно подорвет возможности РФ воевать
  • В таком случае у России просто не останется прибыли

У российского диктатора Владимира Путина пока хватает финансов на то, чтобы продолжать вести войну против Украины. Однако если мировые цены на нефть снизятся, страна-агрессор останется без прибыли и ее возможности воевать снизятся.

Такие возможные последствия связаны с тем, что стоимость добычи российской нефти обходится чрезвычайно дорого. Такое мнение высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, пишет OBOZ.UA.

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"Безусловно, война - дело дорогое. И то, что у Путина пока что хватает денег на войну, очевидно для всех. Несмотря на то, что уже сегодня российская экономика испытывает определенные сложности. В свое время, когда упали мировые цены на нефть, развалился Советский Союз. В этом смысле путинская система гораздо менее устойчива, чем советская. Следовательно, цена на нефть серьезно подорвет его возможности воевать", - подчеркнула Курносова.

Она отметила, что сейчас Путин имеет большие рынки сбыта для нефти, в частности сюда входят Индия и Китай. Однако, по ее словам, таким образом российский диктатор не сможет компенсировать потери в стоимости, даже если она произойдет путем снижения мировых цен, потому что очень дорогая стоимость добычи нефти.

"Это не страны Персидского залива, в которых нефть достаточно дешевая. При падении цен ниже 50 долларов за баррель у России просто не останется прибыли. Соответственно будет уже не важно, расширять рынки или нет - прибыли просто не будет", - сказала российская оппозиционерка.

Как снижение цен на нефть в мире может повлиять на войну в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Трамп придумал, как немедленно закончить войну в Украине. ОПЕК должна снизить цены на нефть, чтобы нанести вред РФ. Низкие цены на нефть будут способствовать быстрому завершению войны в Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

Также ранее сообщалось, Кэллог придумал, как усадить Путина за стол переговоров. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что более жесткие меры воздействия на российскую нефтяную промышленность могут принудить Кремль к переговорам по урегулированию развязанной им войны.

Как сообщал ранее Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что стоит зафиксировать цену в $30 за баррель российской нефти. Группа Ермака - Макфола "полностью поддерживает президента США Дональда Трампа в стремлении снизить цены на нефть".

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Кто такая Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

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