ВСУ ударили по позициям и объекту РФ: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

Кратко:
- Враг продвинулся в районах Торецка, Андреевки и Новоелизаветовки
- На Покровском направлении отражено 78 штурмовых и наступательных действий
- ВСУ поразили 4 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава и техники и важный объект РФ
За прошедшие сутки российские оккупанты активизировали наступательные действия в Донецкой области. Враг продвинулся в районе нескольких населенных пунктов на Покровском и Торецком направлении. Об этом говорится в сообщении DeepState.
"Враг продвинулся в Торецке, возле Андреевки и Новоелизаветовки", - говорится в сообщении.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Торецком направлении враг совершил девять атак в районе города Торецк. На Покровском направлении украинские защитники отбили 78 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Зеленое, Удачное, Котлино, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное и Янтарное.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и техники и еще один другой важный объект российских захватчиков", - отметили в отчете Генштаба.
На других участках фронта продвижений РФ или Сил обороны не зафиксировано.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, в районе Часового Яра в Донецкой области украинские военные зафиксировали спецотряд "Ахмат" и бывших "вагнеровцев". По словам представителя 24-й ОМБр имени Короля Даниила Андрея Полухина, оккупанты ежедневно штурмуют позиции ВСУ, используя лобовые атаки и тактику малых групп.
Также российские СМИ распространили фейк о захвате Великой Новоселки в Донецкой области. Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг эти заявления и утверждает, что в поселке продолжаются бои и украинские войска не находятся в окружении.
Кроме этого, российские войска стремятся обойти Покровск, чтобы выйти на административные границы Донецкой области. Однако, по словам представителя группировки "Хортица" Виктора Трегубова, ресурсов для этого у врага недостаточно.
Читайте также:
- Окружение ВСУ и оккупация Великой Новоселки: украинские военные вышли с заявлением
- Минус 200 "Шахедов": ВСУ ударили по складам хранения ударных БпЛА в РФ
- Зеленский отправил Драпатого командовать в Донецкой области: реакция военных
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред