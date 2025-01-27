ВСУ ударили по позициям и объекту РФ: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

На Покровском направлении отражено 78 штурмовых и наступательных действий агрессора, рассказали в Генштабе ВСУ.

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Враг продвинулся возле нескольких населенных пунктов / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 21 отдельная механизированная бригада

Кратко:

Враг продвинулся в районах Торецка, Андреевки и Новоелизаветовки

На Покровском направлении отражено 78 штурмовых и наступательных действий

ВСУ поразили 4 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава и техники и важный объект РФ

За прошедшие сутки российские оккупанты активизировали наступательные действия в Донецкой области. Враг продвинулся в районе нескольких населенных пунктов на Покровском и Торецком направлении. Об этом говорится в сообщении DeepState.

"Враг продвинулся в Торецке, возле Андреевки и Новоелизаветовки", - говорится в сообщении.

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По данным Генерального штаба ВСУ, на Торецком направлении враг совершил девять атак в районе города Торецк. На Покровском направлении украинские защитники отбили 78 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Зеленое, Удачное, Котлино, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное и Янтарное.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и техники и еще один другой важный объект российских захватчиков", - отметили в отчете Генштаба.

На других участках фронта продвижений РФ или Сил обороны не зафиксировано.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в районе Часового Яра в Донецкой области украинские военные зафиксировали спецотряд "Ахмат" и бывших "вагнеровцев". По словам представителя 24-й ОМБр имени Короля Даниила Андрея Полухина, оккупанты ежедневно штурмуют позиции ВСУ, используя лобовые атаки и тактику малых групп.

Также российские СМИ распространили фейк о захвате Великой Новоселки в Донецкой области. Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг эти заявления и утверждает, что в поселке продолжаются бои и украинские войска не находятся в окружении.

Кроме этого, российские войска стремятся обойти Покровск, чтобы выйти на административные границы Донецкой области. Однако, по словам представителя группировки "Хортица" Виктора Трегубова, ресурсов для этого у врага недостаточно.

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