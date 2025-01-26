Минус 200 "Шахедов": ВСУ ударили по складам хранения ударных БпЛА в РФ

Силы обороны Украины поразили стратегический объект врага.

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ВСУ ударили по важному объекту в РФ/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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ВСУ нанесли удар по складам хранения ударных БпЛА российских оккупантов

В результате атаки поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части

Подразделения Воздушных Сил, вместе с другими частями ВСУ, нанесли удар по складам российских оккупантов в Орловской области РФ, где захватчики хранили ударные БпЛА. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В сообщении говорится, что в результате удара, поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны.

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"Есть информация о сильной вторичной детонации. Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 "Шахедов" уже не будут применены против нашей страны", - сообщили в Генштабе.

В пресс-службе также сообщили, что операции против ключевых объектов, которые участвуют в разрушении гражданской инфраструктуры Украины и терроризируют мирных жителей, продолжатся.

Shahed / Инфографика: Главред

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Напомним, в ночь на 24 января 2025 года беспилотниками Службы безопасности Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими частями был нанесен удар по объектам, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии. На производственных мощностях "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и на нефтеперекачивающей станции "Рязань" фиксировали пожары.

Как писал Главред, 20 января дроны во второй раз ударили по объекту в Воронежской области. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание.

Кроме этого, ракето-дроны ВСУ "подрезали крылья" авиации РФ, рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Украинцы метили в самолеты, которые несут крылатые ракеты и регулярно обстреливают территорию Украины.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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