Носителям ракет стало больно: ракето-дроны ВСУ "подрезали крылья" авиации РФ

Украинцы метили в самолеты, которые несут крылатые ракеты и регулярно обстреливают территорию Украины.

https://glavred.info/ukraine/nositelyam-raket-stalo-bolno-raketo-drony-vsu-podrezali-krylya-aviacii-rf-10632401.html Ссылка скопирована

Как повлияет на Россию попадание по авиазаводу в Казани / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Коротко:

Почему удар по авиазаводу в Казани важен для Украины

Атаки вглубь РФ могут свидетельствовать об использовании новых разработок, таких как дроно-ракеты

В ночной атаке Украины по авиазаводу в Казани были нанесены удары по предприятию, которое занимается производством каркасов и ремонтом стратегических самолетов-носителей крылатых ракет. Об этом сообщил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV.

"Украинцы метили в предприятие, которое занимается изготовлением каркасов для самолетов. Предприятие называется "Композит". Там изготавливаются фюзеляжи самолетов Ту-22 - это стратегическая авиация, Ту-160 - гражданская авиация... Что такое стратегическая авиация - это самолеты, которые несут крылатые ракеты и регулярно обстреливают территорию Украины", - отметил Ступак. видео дня

Эксперт подчеркнул, что уничтожение таких самолетов, а также ремонтных и производственных мощностей существенно снижает способность России использовать стратегическую авиацию для ударов по Украине.

"То есть самолет изнашивается, меньше летает. Становится больше их "на приколе", "якорь бросаю" и это все. Для нас это тоже большое достижение", - прокомментировал Ступак.

Хотя оценивать эффективность ночной атаки еще рано, Ступак отметил, что попадания имели место, и это уже подтвержденный факт. Он также отметил системность в ударах Украины по ключевым объектам противника.

Что известно о самолетах Ту, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

"Если прошлые недели это была химическая промышленность - мы видели и "Оргсинтез" в Казани, и другие предприятия, то сейчас мы видим немножечко переориентация на авиационные мощности. И не просто по аэродромам, а именно по производственным мощностям, где изготавливается, ремонтируется техника. Действительно планирование этих операций уже на совсем другом уровне", - сказал он.

Эксперт отметил, что Казань находится в 800 км от Москвы, то есть значительно удалена от Украины. Это может свидетельствовать об использовании новых разработок, таких как дроно-ракеты, для атаки на такие отдаленные цели.

Удары по Казани - что известно

Как сообщал Главред, в конце декабря, после атаки БпЛА в Казани прозвучали взрывы на пороховом заводе. В результате власти российского Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе.

А сегодня, 20 января, рой БпЛА снова атаковал важные авиационные заводы Казани. Впоследствии в нескольких аэропортах РФ объявили план "Ковер".

В свою очередь аналитики Defence Express раскрыли последствия для РФ. Сообщается, что страна-агрессор уже не может производить новые Ту-160 и Ту-22М3.

Больше новостей о взрывах в РФ:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред