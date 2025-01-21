Носителям ракет стало больно: ракето-дроны ВСУ "подрезали крылья" авиации РФ

Коротко:
- Почему удар по авиазаводу в Казани важен для Украины
- Атаки вглубь РФ могут свидетельствовать об использовании новых разработок, таких как дроно-ракеты
В ночной атаке Украины по авиазаводу в Казани были нанесены удары по предприятию, которое занимается производством каркасов и ремонтом стратегических самолетов-носителей крылатых ракет. Об этом сообщил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV.
"Украинцы метили в предприятие, которое занимается изготовлением каркасов для самолетов. Предприятие называется "Композит". Там изготавливаются фюзеляжи самолетов Ту-22 - это стратегическая авиация, Ту-160 - гражданская авиация... Что такое стратегическая авиация - это самолеты, которые несут крылатые ракеты и регулярно обстреливают территорию Украины", - отметил Ступак.видео дня
Эксперт подчеркнул, что уничтожение таких самолетов, а также ремонтных и производственных мощностей существенно снижает способность России использовать стратегическую авиацию для ударов по Украине.
"То есть самолет изнашивается, меньше летает. Становится больше их "на приколе", "якорь бросаю" и это все. Для нас это тоже большое достижение", - прокомментировал Ступак.
Хотя оценивать эффективность ночной атаки еще рано, Ступак отметил, что попадания имели место, и это уже подтвержденный факт. Он также отметил системность в ударах Украины по ключевым объектам противника.
"Если прошлые недели это была химическая промышленность - мы видели и "Оргсинтез" в Казани, и другие предприятия, то сейчас мы видим немножечко переориентация на авиационные мощности. И не просто по аэродромам, а именно по производственным мощностям, где изготавливается, ремонтируется техника. Действительно планирование этих операций уже на совсем другом уровне", - сказал он.
Эксперт отметил, что Казань находится в 800 км от Москвы, то есть значительно удалена от Украины. Это может свидетельствовать об использовании новых разработок, таких как дроно-ракеты, для атаки на такие отдаленные цели.
Удары по Казани - что известно
Как сообщал Главред, в конце декабря, после атаки БпЛА в Казани прозвучали взрывы на пороховом заводе. В результате власти российского Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе.
А сегодня, 20 января, рой БпЛА снова атаковал важные авиационные заводы Казани. Впоследствии в нескольких аэропортах РФ объявили план "Ковер".
В свою очередь аналитики Defence Express раскрыли последствия для РФ. Сообщается, что страна-агрессор уже не может производить новые Ту-160 и Ту-22М3.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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