Удар по авиазаводу в Казани: РФ не может производить новые Ту-160 и Ту-22М3 - СМИ

Силы обороны Украины поразили авиазавод по производству стратегических бомбардировщиков, аналитики Defence Express раскрыли последствия для РФ.

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РФ не способна строить новые Ту-160 и Ту-22М3 / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

О чем говорится в материале Defence Express:

ВСУ нанесли удар по Казанскому авиазаводу

РФ не способна "с нуля" изготавливать новые Ту-160 и Ту-22М3

В ночь на 20 января 2025 года дальнобойные дроны-камикадзе Сил обороны Украины нанесли удар по Казанскому авиазаводу (КАПО), где изготавливаются стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. Аналитики издания Defence Express рассказали о возможности России производить эти самолеты.

Сейчас в открытых источниках подтвержден только факт удара БПЛА по заводу. Однако это поднимает важный вопрос о состоянии производства новых Ту-22М3 и Ту-160 в России.

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"Для начала обозначим, что сейчас Россия на самом деле неспособна производить "с нуля" новые Ту-160 и Ту-22М3. Чтобы собирать формально "новые" самолеты этих типов, россияне вынуждены использовать "заготовки" еще советских времен, которые несколько десятков лет простояли в цехах КАПО; это на "новоязе" россиян теперь называется "воспроизводство"", - отмечают эксперты.

В материале говорится, что по информации, доступной в открытых источниках, в течение 2022-2023 годов в России в рамках программы "воспроизводства" было собрано три бомбардировщика Ту-160М из советских "заготовок". До февраля 2022 года еще один самолет этого типа, проходивший модернизацию на КАПО, также должен был быть переделан в Ту-160М.

По данным аналитиков, парадокс заключается в том, что хотя эти четыре Ту-160М, каждый из которых способен нести по 12 крылатых ракет, должны были быть переданы Министерству обороны России еще в 2023 году, их ввод в эксплуатацию в "ВКС РФ" ожидается не ранее 2025 года.

"То есть очевидно могут быть проблемы с двигателями и бортовым оборудованием этих бомбардировщиков, поэтому так и получилось - КАПО формально может предъявить заказанные Ту-160М, но эти ракетоносцы по прямому назначению использовать нельзя. Использовать их удалось разве что как декорацию для пропагандистского визита Путина на Казанский авиазавод в феврале 2024 года", - добавили в Defence Express.

Эксперты отметили, что ситуация с Ту-22М3 выглядит еще более интересной. К февралю 2022 года спутниковые снимки показали, что на площадке Казанского авиазавода хранилось шесть корпусов Ту-22М3, которые нуждались в установке двигателей и бортовой электроники. КАПО и Минобороны России вели безрезультатные переговоры о возможных работах с этими самолетами с 2012 по 2021 год.

В материале говорится о том, что результат этой ситуации достаточно показателен: из шести корпусов максимум два были использованы или для запчастей, или для изготовления корпуса модернизированного Ту-22М3М, который был продемонстрирован в марте 2023 года.

В Defence Express отметили, что ситуация по самолетам Ту-22М3М выглядит еще сложнее: первый самолет этой модификации был изготовлен в 2018 году, второй - в марте 2022 года, и это единственные два самолета этой модификации. Тем не менее, на конец 2023 года руководство КАПО заявило о нереализованном плане установки штанги дозаправки на все имеющиеся Ту-22М, находящиеся в строю "ВКС РФ".

"Если же говорить о значении Казанского авиазавода и важности удара по этому объекту, то здесь стоит подчеркнуть такой факт - этот завод является одним из крупнейших в структуре российского ВПК, на этом объекте работает аж 8,5 тысяч человек", - резюмировали аналитики.

Что известно о самолетах Ту, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

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