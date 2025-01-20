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ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

Алексей Тесля
20 января 2025, 17:18
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Ранее ТЭС ПАО "Центрэнерго" уже подвергалась ударам агрессора РФ.
ракета, удар по ТЭС
РФ атакует украинские ТЭС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДТЭК

Главное:

  • Ранее ТЭС уже подвергалась ударам агрессора
  • Пострадавших нет, начат разбор завалов

Страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по одной из тепловых электростанций в ночь на понедельник, 20 января.

Как говорится в сообщении в Facebook ПАО "Центрэнерго", ранее ТЭС уже подвергалась ударам агрессора.

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"Несмотря на то, что станция была полностью уничтожена ранее, враг атаковал ее снова этой ночью. Пострадавших нет. После обстрела специалисты начали разбирать завалы", - говорится в сообщении "Центрэнерго".

Компания уточнила, что ее общие убытки от предыдущих атак РФ уже превышают EUR250 млн, и отметила, что эта сумма будет расти в дальнейшем, поскольку оценка повреждений еще продолжается.

"С начала полномасштабного вторжения ТЭС компании подверглись более 50 обстрелам. Весной 2024 года "Центрэнерго" стала единственной компанией, которая была вынуждена полностью прекратить генерацию из-за массированных атак", - добавили в ПАО "Центрэнерго".

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Главред

Удары РФ по энергетике - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что во время российского обстрела погиб энергетик. Ему было всего 51 год. Дмитрий Петленко посвятил более 30 лет энергетике.

Напомним, ранее сообщалось о том, как можно защитить энергетику от ударов РФ. Прошлый год был самым тяжелым для украинской энергосистемы.

Как писал ранее Главред, Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям, оборудование станций серьезно повреждено.

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Трипольская ТЭС - что о ней известно

Трипольская тепловая электрическая станция — самая мощная электростанция в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, пишет Википедия.

Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено на Днепровском побережье в 13 км южнее Киева, вблизи села Триполье.

Городом-спутником Трипольской ТЭС является город Украинка с населением около 16 тыс. человек.

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