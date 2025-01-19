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"Ударная волна едва дом не снесла": россияне жалуются на атаку беспилотников

Марина Фурман
19 января 2025, 23:03
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Губернатор региона традиционно заявил, что российское ПВО сбило 2 дрона.
дрон ВСУ, взрыв
Россию атакуют беспилотники / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ

Коротко:

  • В РФ жалуются на атаку дронов
  • Взрывы раздавались в Калужской области
  • Губернатор традиционно заявил о работе ПВО

В Калужской области Российской Федерации прогремели взрывы, очевидцы жалуются на атаку беспилотников. Об этом пишут росСМИ.

Жителей региона призвали оставаться в безопасных местах.

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Впоследствии в Telegram-канале сообщили, что в области работает "пе-ве-о".

"УЖАС! Стоял возле дома, взорвалось так что ударная волна от этого взрыва наверное едва дом не снесла, стреляли, клуб дыма большой поднялся в небо после взрыва...Я уже засыпал и как вдруг что-то бомбануло и синим цветом блеснуло", - взвыли россияне.

Впоследствии губернатор региона традиционно заявил, что российское ПВО сбило 2 беспилотника. Один на окраине Калуги и один на территории Перемышльского района.

По его словам, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные группы.

Удары вглубь РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на вторник, 14 января, Россию всколыхнула серия взрывов. Беспилотники снова атаковали Энгельс, где в течение 5 суток тушили пожар на НПЗ после атаки БпЛА. Также на заводе "Оргсинтез", который находится в Казани вспыхнул масштабный пожар.

Впоследствии Генеральный штаб ВСУ подтвердил удары по важным российским целям. В сообщении говорилось, что под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан. Также был поражен Брянский химический завод в городе Сельцо.

Днем ранее в Брянской области раздавались взрывы. Губернатор области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что российская противовоздушная оборона сбила над регионом беспилотный летательный аппарат. В то же время руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что под удар попал Брянский химический завод.

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