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Новая волна скрытой мобилизации в России: что задумал Путин - Згурец

Анна Косик
17 января 2025, 21:53
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Путин уже подписал указ о сборах резервистов, поэтому процесс может начаться совсем скоро.
Путин, армия РФ
Москва любой ценой пытается продолжать ведение войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Згурец:

  • Путин впервые за 20 лет издал распоряжение проводить сборы резервистов зимой
  • РФ намерена провести скрытую мобилизацию
  • Вражеская армия уже не может создавать большие резервы

16 января кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о сборах резервистов. Речь идет о тех жителях страны-агрессора России, которые находятся в запасе и имеют военную специальность.

Украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец рассказал на "Эспрессо", что такие сборы впервые за 20 лет созывают именно зимой, что фактически свидетельствует о намерениях РФ провести скрытую мобилизацию.

видео дня

"Де-юре, когда речь идет об этих сборах резервистов, то они должны происходить на территории РФ, где резервисты должны совершенствовать свои навыки и, поэтому вроде бы их участие в боевых действиях не предвидится. Впрочем, существует большая вероятность того, что с этими резервистами, как и со срочниками, будут заключаться контракты. Поскольку именно это сегодня является насущной потребностью российской оккупационной армии", - отметил эксперт.

На сегодня на временно оккупированных территориях Украины находится более 600 тысяч российских военных, хотя в планах РФ было сосредоточить там до конца 2024 года 800 тысяч личного состава.

"Этот план провалился из-за того, что были системные и существенные потери на поле боя. А вот обновление войск у противника шло тяжело. Начиная с III квартала прошлого года россияне могли набирать только 600 человек в сутки, тогда как в начале года - до 1000 человек в сутки", - пояснил Згурец.

Поэтому у врага сейчас нет возможности формировать большие резервы, а всех новобранцев сразу направляют на линию фронта. Таким образом россияне сами истощаются от "войны на истощение", которую пытаются продолжать.

Мобилизация в России - последние новости

Ранее, как писал Главред, российский оппозиционер предупреждал, что изнурительные бои на украинском фронте даются в знаки для страны-агрессора России. Численность вражеской армии стремительно сокращается, что заставляет Кремль задуматься о радикальных методах решения этого вопроса, а именно мобилизации.

Накануне также министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, что Россия использует войска КНДР и наемников из других стран, ведь имеет проблемы с мобилизацией, но враг будет наращивать свою армию и в дальнейшем.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

После этого стало известно, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы лиц, находящихся в запасе.

Больше новостей:

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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