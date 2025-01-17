Новая волна скрытой мобилизации в России: что задумал Путин - Згурец

Путин уже подписал указ о сборах резервистов, поэтому процесс может начаться совсем скоро.

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Москва любой ценой пытается продолжать ведение войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Згурец:

Путин впервые за 20 лет издал распоряжение проводить сборы резервистов зимой

РФ намерена провести скрытую мобилизацию

Вражеская армия уже не может создавать большие резервы

16 января кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о сборах резервистов. Речь идет о тех жителях страны-агрессора России, которые находятся в запасе и имеют военную специальность.

Украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец рассказал на "Эспрессо", что такие сборы впервые за 20 лет созывают именно зимой, что фактически свидетельствует о намерениях РФ провести скрытую мобилизацию.

видео дня

"Де-юре, когда речь идет об этих сборах резервистов, то они должны происходить на территории РФ, где резервисты должны совершенствовать свои навыки и, поэтому вроде бы их участие в боевых действиях не предвидится. Впрочем, существует большая вероятность того, что с этими резервистами, как и со срочниками, будут заключаться контракты. Поскольку именно это сегодня является насущной потребностью российской оккупационной армии", - отметил эксперт.

На сегодня на временно оккупированных территориях Украины находится более 600 тысяч российских военных, хотя в планах РФ было сосредоточить там до конца 2024 года 800 тысяч личного состава.

"Этот план провалился из-за того, что были системные и существенные потери на поле боя. А вот обновление войск у противника шло тяжело. Начиная с III квартала прошлого года россияне могли набирать только 600 человек в сутки, тогда как в начале года - до 1000 человек в сутки", - пояснил Згурец.

Поэтому у врага сейчас нет возможности формировать большие резервы, а всех новобранцев сразу направляют на линию фронта. Таким образом россияне сами истощаются от "войны на истощение", которую пытаются продолжать.

Мобилизация в России - последние новости

Ранее, как писал Главред, российский оппозиционер предупреждал, что изнурительные бои на украинском фронте даются в знаки для страны-агрессора России. Численность вражеской армии стремительно сокращается, что заставляет Кремль задуматься о радикальных методах решения этого вопроса, а именно мобилизации.

Накануне также министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, что Россия использует войска КНДР и наемников из других стран, ведь имеет проблемы с мобилизацией, но враг будет наращивать свою армию и в дальнейшем.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

После этого стало известно, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы лиц, находящихся в запасе.

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Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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