"Это было в Советском Союзе": генерал объяснил, что ждет ФСБ-шную Россию

Он отметил, что пока у ФСБ есть деньги, есть и власть.

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Генерал объяснил, что ждет ФСБ-шную Россию / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему российский диктатор чувствует всевластие и безнаказанность

Чем все закончится

Путин и ФСБ остаются у власти в России, потому что имеют деньги. Они сейчас могут делать все, что угодно, но ФСБ заигралась.

Об этом на чате в Главреде рассказал бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Государства, которыми управляют спецслужбы, нежизнеспособны: они могут существовать, но не развиваются, и в определённый момент начинается то, что сейчас происходит в России – они начинают сами себя съедать изнутри", - отметил эксперт.

По его словам, им нужна экспансия, иначе, когда экспансии нет, они начинают работать внутри, в итоге начинаются внутренние репрессии, потому что постоянно надо подкармливать этого монстра.

"Это было в Советском Союзе в 1937-1939 годах, но все те репрессии в итоге перекинулись и на спецслужбы. Если они этого не понимают, значит, плохо знают историю", - пояснил Ягун.

Также он отметил, что пока у ФСБ есть деньги, есть и власть.

"Единственный противовес спецслужбам – это армия. В России эту армию сейчас выращивают достаточно активно. Когда Сталин умер, армия показала зубы: представителей спецслужб расстреливали именно армейские генералы во главе с Жуковым. Почему Жукова и "остановили", потому что побоялись, что он возьмёт первые роли.Так вот, Путин сыграл на опережение и начал уничтожать генералов, опасаясь, что они могут перехватить инициативу", - подытожил эксперт.

Смотрите полное видео чата Виктора Ягуна на Главреде:

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