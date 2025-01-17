РФ и Иран подписали договор о 'стратегическом партнерстве': какие угрозы для Украины

Документ имеет 47 статей, в которых говорится о сотрудничестве в ряде сфер, в частности безопасности и обороны.

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Путин и президент Ирана подписали договор / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Википедия

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Диктатор РФ и иранский президент провели переговоры в Кремле

Договор о "стратегическом партнерстве" РФ и Ирана заключен на 20 лет

Что известно о соглашении

Российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между странами сроком на 20 лет.

"Путин и Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном", - сообщило российское агентство.

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Также информационное агентство AP информирует, что сегодня диктатор РФ и иранский президент провели переговоры в Кремле. Россияне утверждают, что подписанный документ охватывает сферы от торговли и военного сотрудничества до науки, образования и культуры.

По словам Пезешкиана, договор является "прочной основой для нашего продвижения вперед".

"Мы считаем наши отношения с вами жизненно важными, деликатными и стратегическими, и мы твердо поддерживаем этот путь", - добавил он.

Что известно об "оси зла" в мире / Инфографика: Главред

Путин взамен высказался, что документ "даст дополнительный импульс практически всем сферам сотрудничества".

В то же время иранский лидер заявил, что страны должны собственноручно решать свои проблемы, ссылаясь в этих словах на США, как отмечает AP.

"Они приезжают с другой стороны мира, чтобы создать хаос в регионе. Эти связи, безусловно, разрядят их заговор", - сказал Пезешкиан.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что договор о "стратегическом партнерстве" с Тегераном был "запланирован давно", и не связан с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Что известно о соглашении

Договор о "стратегическом партнерстве" РФ и Ирана заключен сроком на 20 лет с возможностью автоматического продления каждые 5 лет. Он подлежит ратификации и вступит в силу после 30 дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении соответствующих внутригосударственных процедур.

Документ имеет 47 статей, в которых говорится о сотрудничестве в ряде сфер, в том числе безопасности и обороны, экономики, космической отрасли, культуры, здравоохранения и т. д. Соответствующий текст опубликован на сайте Кремля.

В частности, согласно соглашению, если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору и будет способствовать, чтобы "возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других".

"Договаривающиеся стороны консультируются и сотрудничают в сфере противодействия общим военным угрозам и угрозам безопасности двустороннего и регионального характера", - говорится в тексте соглашения.

Сотрудничество РФ и Ирана - последние новости

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