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Трамп готов к жестким действиям: у США есть рычаги влияния на Путина - Шейтельман

Анна Косик
17 января 2025, 20:18
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Новоизбранный президент США не сразу прибегнет к радикальным шагам против РФ.
Трамп, Путин
Трамп будет пытаться дожать Россию / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Шейтельман:

  • Трамп вряд ли сможет закончить войну в Украине
  • Республиканец может начать угрожать РФ
  • США могут давить на союзников агрессора

Новоизбранный президент США Дональд Трамп будет работать над тем, чтобы давить на страну-агрессора Россию и непосредственно кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, сначала новая администрация США будет прибегать к жестким действиям, если более мягкие шаги в сторону РФ не сработают.

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При этом по мнению Шейтельмана нужен не один десяток лет, чтобы закончить войну в Украине, поэтому Трамп, несмотря на обещания, вряд ли справится с этой задачей. Скорее, можно рассчитывать на перемирие или режим прекращения огня.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Чтобы реализовать такие сценарии новоизбранный президент Штатов в случае нежелания Путина говорить, может угрожать Кремлю дополнительными санкциями, или же воспользоваться другими рычагами воздействия.

Возможными вариантами также является увеличение поставок оружия Украине или давление на РФ через ее союзников. Например, США могут прибегнуть к ударам по Ирану или Северной Корее.

"Но на первом этапе Трамп, наверное, захочет привлечь только санкции. Вполне вероятно, что недавние санкции США были сделаны по желанию Трампа", - отметил Шейтельман.

План Трампа в отношении России - что известно

Напомним, в СМИ писали, что советники избранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.

Накануне Главред писал, что новая наступательная операция Сил обороны Украины в Курской области выглядит как заранее просчитанный стратегический шаг накануне инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Трамп может использовать уязвимость агрессора России, чтобы усадить ее за стол переговоров, а Курская область станет разменной монетой.

Ранее также сообщалось, что США могут заставить Россию возместить убытки, нанесенные Украине, если Дональд Трамп вернется к власти.

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Кто такой Михаил Шейтельман

Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, высказываясь в поддержку Украины.

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