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Путин признался сам: Байден рассказал, чего больше всего боится диктатор

Мария Николишин
17 января 2025, 12:12
242
Во время личного разговора Путин сказал Байдену чего больше всего боится.
Путин признался сам: Байден рассказал, чего больше всего боится диктатор
Чего боится Путин / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное:

  • Тактическое ядерное оружие пугает всех в Европе и Россию
  • Путин боится удара со стороны Украины
  • Его пугает то, что США могут передать Киеву новое ядерное оружие

Тактическое ядерное оружие пугает всех в Европе. Не исключением является страна-агрессор Россия. Об этом сказал действующий президент США Джо Байден в интервью MSNBC.

"Тактическое ядерное оружие в Европе пугало всех до чертиков, даже россиян. Даже россиян", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, во время личного разговора Путин признался, что боится удара со стороны Украины.

Особенно Путина пугало то, что США могут передать Киеву новое ядерное оружие, потому что тогда "уже завтра ракеты могут полететь на Москву".

В ответ Байден заверил, что этого не произойдет, ведь Украина не входит в НАТО, а интеграция невозможна без коренных изменений в системе.

Байден рассказал о страхах Путина - видео:

Путин признался сам: Байден рассказал, чего больше всего боится диктатор
Путин признался сам: Байден рассказал, чего больше всего боится диктатор
Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерное оружие - что известно

Напомним, как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия могла применить ядерное оружие против Украины. От этого, вероятно, Путина удержал Китай.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир не достаточно жестко реагирует на ядерную угрозу со стороны РФ. По его словам, необходимо принять все возможные санкции, чтобы не дать ни одному лидеру даже подумать об этом, Путину или кому-либо другому.

Кроме того, издание Newsweek писало, что усиление ядерной риторики и угрозы лидера РФ Владимира Путина активизировали дискуссии о возможности ядерной войны и возвращения Киеву ядерного вооружения.

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Кто такой Джо Байден?

Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал должность 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.

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