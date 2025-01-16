В прощальной речи в Белом доме Байден упомянул Украину: что сказал

46-й президент США выразил надежду, что достижения его администрации сохранятся на долгие годы.

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Джо Байден вспомнил об Украине в прощальной речи / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

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Байден рассказал о достижениях своей администрации

В прощальной речи Байден не упомчнул Трампа

Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью в Овальном кабинете Белого дома. Его срок на должности лидера США заканчивается 20 января. В своей речи Байден упомянул Украину в контексте внешнеполитических достижений и того, как он "укрепил НАТО".

"Украина свободна, мы опередили в конкуренции Китай и сделали многое другое", – сказал он.

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46-й президент США выразил надежду, что достижения его администрации сохранятся на долгие годы, передает CNN.

"Понадобится время, чтобы почувствовать полное влияние того, что мы сделали вместе. Но семена посеяны, и они будут расти и цвести десятилетиями", - сказал он.

Байден перечислил некоторые из достижений своего президентства, включая снижение цен на лекарства для пожилых людей, принятие законов о безопасности оружия и помощь ветеранам в получении медицинской помощи.

Байден также похвастался внешнеполитическими достижениями и указал на то, как он "укрепил НАТО".

В то же время Байден указал на "некоторые вещи, вызывающие большую обеспокоенность".

"Сегодня в Америке формируется олигархия, обладающая огромным богатством, властью и влиянием. Она буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам и равному шансу для каждого двигаться вперед", – предостерег президент.

Добавим, что, произнося прощальную речь, Байден не назвал имени избранного президента Трампа.

Как известно, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. В тот день Джо Байден покинет Белый дом, и в него должен въехать новый президент США.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена хочет использовать замороженные российские активы как рычаг давления на Кремль.

Американские чиновники якобы убеждают европейских партнеров поддержать вывод около 300 млрд российских активов на новый депозитный счет и сделать их переговорным аргументом в пользу Украины. В частности, снять эти деньги можно будет только в рамках будущего мирного соглашения.

По данным СМИ, команда новоизбранного президента США Дональда Трампа поддерживает идею администрации Байдена о конфискации замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов.

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Кто такой Джо Байден? Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.

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