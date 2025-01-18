В России сожгли вышки связи: в ГУР раскрыли детали дерзкой диверсии

Коротко:
- Под Краснодаром россияне совершили диверсию
- Диверсанты сожгли две башни связи
В ночь на 17 января в Краснодарском крае РФ устроили диверсию. Неизвестные подожгли вышки связи. Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины, опубликовав соответствующее видео.
"Движение сопротивления путинскому режиму уничтожило две вышки связи вблизи Краснодара, подожгли их", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как диверсанты обливают электроподстанции питания легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджигают их. Разведка отмечает, что эту диверсию совершили россияне, которые выступают против войны и поддерживают сопротивление преступной агрессии против Украины.
"Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается", - отметили в ГУР.
Смотрите видео диверсии в РФ:
Пожары на российских объектах - последние новости
Напомним, 18 января Силы специальных операций ВСУ поразили нефтебазу "Роснефти" в Людиново Калужской области России. В результате удара на территории базы возник пожар.
Также в ночь на 16 января ВСУ атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области России. Три ударных БпЛА попали в цель и вызвали масштабный пожар. На базе хранилось горючее для нужд российской армии.
Как сообщал Главред, в ночь на 15 января на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Волгоградепроизошел масштабный пожар, начавшийся около 4 утра. Местные жители сообщали о взрыве. По информации служб РФ, пожар произошел из-за внутренних проблем на предприятии, а не из-за внешнего воздействия.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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