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Уничтожены целые батальоны РФ: ВСУ нестандартно действуют на Курщине - генерал

Анна Косик
20 января 2025, 18:10
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Тактика ведения маневровой войны помогает украинским военным уничтожать немало живой силы врага.
ВСУ, Курская область
Огневые валы ВСУ показывают свою эффективность на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБР, скрин с DeepState

Что сказал Маломуж:

  • ВСУ наносят удары с флангов по врагу
  • Украинские военные ликвидировали около 40% вражеских войск на Курщине
  • Путин не имеет ресурсов для войны даже на своей территории

Операция украинских войск в Курской области, что на территории страны-агрессора России, успешно продолжается, ведь ВСУ удается ликвидировать много живой силы противника.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, способствует этому нестандартная тактика. ВСУ не просто стоят в обороне, а бьют по противнику с флангов, тылов и секторально, тем самым дезориентируя врага.

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"Дезинформируем относительно своих операций в одном месте, наносим в других местах, как в течение двух недель мы показали на практике. Уничтожены целые батальоны противника, большое количество северокорейцев - до 300 человек только убитыми, а всего уже до 4 400. Это огромное количество, это практически 40% всего контингента, который там находился. Наносим секторальные удары, подготовив соответствующие ресурсы, и там, где враг не ожидал. Это продвижение в трех направлениях было", - пояснил генерал.

Украинским военным удается создавать серые зоны и наносить "огневые валы", в результате чего оккупанты и теряют такое количество живой силы. Немало россиян уничтожили и сами оккупанты - практика ударов по своим же для них достаточно привычна.

В результате, Курская операция демонстрирует, что кремлевский диктатор Владимир Путин не имеет достаточного количества ресурсов для вытеснения украинских военных даже на своих территориях.

"Эффективно работаем, умело применяем нестандартную тактику для врага. Он привык идти валом. Например, северокорейцы идут просто колоннами. Вот они и массово погибают или получают ранения. Вот поэтому скоро, я думаю, пыл Ким Чен Ына по обкатке своих спецназовцев и регулярных войск на наших территориях упадет, потому что это будет просто перемалыванием их войск, и никаких перспектив их обучения здесь террористической деятельности точно не будет", - добавил Маломуж.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что для того, чтобы хоть как-то обеспечить переправу через реки в Курской области, россияне обратились к использованию технологии времен Второй мировой войны, а именно возведению металлических конструкций, которые закрепляли на шасси танков.

Накануне главнокомандующий ВСУ Сирский сообщил, что Вооруженные силы Украины опередили наступление ВС РФ на Сумы, развернув резервы раньше и начав операцию в Курской области.

Ранее также аналитики Института изучения войны сообщили, что во время недавних боев российские войска продвинулись к украинскому выступлению в Курской области.

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Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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