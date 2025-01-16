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Десятки тысяч россиян уничтожены: Зеленский назвал потери РФ в Курской области

Алексей Тесля
16 января 2025, 12:05
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Значительные потери россиян на Курском направлении стали результатом дальнобойных ударов.
Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский рассказал об операции в Курской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Важно:

  • В Курской операции потери россиян - до 35 тыс. человек
  • Дальнобойность дала результат в Курской операции

Президент Владимир Зеленский прокомментировал потери российских войск в ходе боевых действий в Курской области.

За 5 месяцев Курской операции потери россиян составили 30-35 тыс. человек ранеными и убитыми, сообщил он в интервью польским СМИ.

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"Кстати, на одном Курском направлении вам все разведки мира скажут, Россия потеряла 30-35 тысяч. Представьте себе, что вы готовы отдать жизнь 30 тысячам своих людей ради просто того, чтобы пять месяцев втиснуть на нас, не имея там результата", - сказал Зеленский.

В то же время президент также отметил, что такие потери россиян на Курском направлении - "не просто так".

"Дальнобойность дала результат", - добавил Зеленский.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее СМИ раскрыли детали атаки в Курской области. К инаугурации Трампа могут произойти новые "сюрпризы", считает военный историк Маркус Райснер.

Как сообщал Главред, ранее ВСУ пошли в масштабное наступление в Курской области. Украинские военные нанесли удар сразу на нескольких направлениях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны продвинулись вперед в трех районах Курской области, считают аналитики американского Института изучения войны. Украинцы достигли успехов на северо-востоке от Суджи.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине.

Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются.

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Владимир Зеленский война России и Украины Операция в Курской области
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