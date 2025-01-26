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Зеленский отправил Драпатого командовать в Донецкой области: реакция военных

Ангелина Подвысоцкая
26 января 2025, 22:44
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Президент Украины назначил командующего Сухопутных войск новым руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Михаил Драпатый, ВСУ
Михаила Драпатого назначили на новую должность / Колаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Сухопутные войска ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение для усиления командного состава войск в Донецкой области. Он направил генерал-майора Михаила Драпатого для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Об этом президент сообщил в своем видеообращении.

Зеленский акцентировал на том, что Донецкое направление является самым жестким на фронте. При этом Драпатий останется командующим Сухопутных войск. Такое решение поможет ему сочетать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад.

"Именно фронтовые потребности должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад. Генерал-майор Андрей Гнатов направлен в Генеральный штаб на должность заместителя начальника Генштаба, и его задача - это новый уровень подготовки оперативных штабов и более высокое качество взаимодействия между штабами и фронтом. Мы обсудили эти и некоторые другие изменения с Главкомом Александром Сырским - на всех уровнях задачи поставлены", - сказал Зеленский.

видео дня

Реакция военных

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов считает хорошим знаком "разумные кадровые изменения в армии". В то же время он считает, что в нынешних реалиях это поможет лишь не ухудшить ситуацию.

"В короткие сроки стабилизировать обстановку могут только боеспособные бригады и авторитетные командиры этих бригад, надо работать над их пополнением. Не стоит возлагать надежды спасения фронта на Драпатого, он генерал толковый, но не волшебник. Ожидаю Драпатого в должности Главнокомандующего, думаю это произойдет скоро", - написал Бунятов.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" считает, что Драпатий сможет улучшить положение в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".

"Этот генерал своими действиями, отношением и подходом к военному управлению показывает, что он один из той небольшой кагорты людей, которая действительно хочет выиграть войну и делает для этого все возможное", - отметил лейтенант.

Назначение Драпатого - последние новости

Как сообщал Главред, 29 ноября президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутных войск ВСУ, а Олега Апостола - заместителем Главнокомандующего ВСУ. Драпатый известен организацией успешной обороны на Харьковском направлении, а Апостол - опытный командир 95-й десантно-штурмовой бригады.

Драпатый стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Главред узнал, что о нем думают украинские военные.

13 декабря Михаил Драпатий объявил о большой реформе Сухопутных войск. Будут переформатированы программы, произойдет трансформация учебных центров для более быстрой, но в то же время качественной подготовки.

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Кто такой Михаил Драпатый?

Михаил Драпатый - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск ВСУ (с 29 ноября 2024 года). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.

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