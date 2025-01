Трамп с Путиным ведут дипломатическую игру: в NYT назвали риск для Украины

Коротко:

В течение недели президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обмениваются заявлениями и намеками, что для завершения войны в Украине необходима их встреча. В то же время роль Украины в этом процессе не слишком учитывают. Об этом пишет The New York Times.

После инаугурации отношения между Трампом и Путиным снова оказались в центре внимания, однако на этот раз ситуация имеет новый контекст. Недавно Трамп жестко раскритиковал действия Кремля. Он заявил, что Путин "уничтожает Россию", а также пригрозил введением новых санкций и пошлин, если Путин не согласится на переговоры. Хотя эти заявления имеют ограниченное влияние, учитывая незначительный объем торговли между США и РФ, они свидетельствуют об изменении риторики Трампа.

Российский диктатор Путин, в свою очередь, ответил крайне сдержанно. Он согласился с Трампом, что при его президентстве Россия не нападала бы на Украину. Он также заявил о готовности вести переговоры и предложил возобновить диалог между двумя странами.

Несмотря на то, что разговор между двумя лидерами еще не состоялся, Трамп уже заявил журналистам на борту Air Force One, что переговоры "состоятся в ближайшее время". Обе стороны намекают, что их переговоры могут охватить не только ситуацию в Украине, но и более широкие глобальные вопросы. Одним из возможных вопросов является контроль над ядерным оружием, ведь срок действия ключевого соглашения между США и Россией завершается через год.

Трамп, вероятно, стремится закрепить за собой имидж миротворца, ведь завершение войны в Украине стало бы значительным достижением, которое он мог бы использовать в своей политической карьере. Однако, в отличие от Джо Байдена, который придерживался принципа "Ничего об Украине без Украины", Трамп кажется менее заинтересованным в роли Украины в этом процессе.

Как отметили в материале, Путин четко дал понять, что Россия готова к переговорам, но только на своих условиях. Среди требований - сохранение контроля над примерно 20% территории Украины, которая сейчас находится под контролем России, невозможность вступления Украины в НАТО и ограничение ее военного потенциала. Также кремлевский диктатор заинтересован в сотрудничестве с США в таких вопросах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями.

Приглашение к переговорам демонстрирует, что Путин делает ставку на Трампа, даже несмотря на его резкую риторику. Однако российские чиновники, несмотря на дипломатические маневры, готовятся к возможному провалу переговоров.

По словам эксперта по вопросам международных переговоров Венди Шерман, администрация Трампа должна быть готова к серьезным вызовам, ведь Путин, вероятно, будет требовать территориальных уступок и ограничений по присутствию ядерного оружия в Европе.

Как сообщал Главред, Трамп и Путин могут вскоре провести телефонный разговор, где обсудят несколько важных вопросов, в частности войну в Украине. Важным фактором является участие Украины в этих переговорах, ведь без ее представителей процесс может привести к "заморозке" войны на условиях Кремля.

Трамп планирует завершить войну в Украине до весны 2025 года. Источники The Independent утверждают, что присутствие Давида Арахамии на инаугурации президента США свидетельствует о намерениях обеспечить Украине выгодную сделку.

Кроме этого, война в Украине может завершиться одним из нескольких сценариев и решающую роль в результате играет новый президент США Дональд Трамп. В The Times назвали 4 сценария завершения войны.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.