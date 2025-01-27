Трамп с Путиным ведут дипломатическую игру: в NYT назвали риск для Украины

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на российского лидера угрозами, а Путин отвечает лестью, отметили в NYT.

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Трамп и Путин намекают на переговоры без участия Киева / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Коротко:

Трамп и Путин готовятся к встрече для завершения войны в Украине

Роль Украины в процессе переговоров не на первом плане

Путин готов к переговорам на своих условиях

В течение недели президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обмениваются заявлениями и намеками, что для завершения войны в Украине необходима их встреча. В то же время роль Украины в этом процессе не слишком учитывают. Об этом пишет The New York Times.

После инаугурации отношения между Трампом и Путиным снова оказались в центре внимания, однако на этот раз ситуация имеет новый контекст. Недавно Трамп жестко раскритиковал действия Кремля. Он заявил, что Путин "уничтожает Россию", а также пригрозил введением новых санкций и пошлин, если Путин не согласится на переговоры. Хотя эти заявления имеют ограниченное влияние, учитывая незначительный объем торговли между США и РФ, они свидетельствуют об изменении риторики Трампа.

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Российский диктатор Путин, в свою очередь, ответил крайне сдержанно. Он согласился с Трампом, что при его президентстве Россия не нападала бы на Украину. Он также заявил о готовности вести переговоры и предложил возобновить диалог между двумя странами.

Трамп стремится закрепить образ миротворца

Несмотря на то, что разговор между двумя лидерами еще не состоялся, Трамп уже заявил журналистам на борту Air Force One, что переговоры "состоятся в ближайшее время". Обе стороны намекают, что их переговоры могут охватить не только ситуацию в Украине, но и более широкие глобальные вопросы. Одним из возможных вопросов является контроль над ядерным оружием, ведь срок действия ключевого соглашения между США и Россией завершается через год.

Трамп, вероятно, стремится закрепить за собой имидж миротворца, ведь завершение войны в Украине стало бы значительным достижением, которое он мог бы использовать в своей политической карьере. Однако, в отличие от Джо Байдена, который придерживался принципа "Ничего об Украине без Украины", Трамп кажется менее заинтересованным в роли Украины в этом процессе.

"Путин больше всего хочет, чтобы соглашение было заключено исключительно между Россией и США", - сказал эксперт по вопросам России Стивен Сестанович.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Дипломатические маневры Путина

Как отметили в материале, Путин четко дал понять, что Россия готова к переговорам, но только на своих условиях. Среди требований - сохранение контроля над примерно 20% территории Украины, которая сейчас находится под контролем России, невозможность вступления Украины в НАТО и ограничение ее военного потенциала. Также кремлевский диктатор заинтересован в сотрудничестве с США в таких вопросах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями.

Приглашение к переговорам демонстрирует, что Путин делает ставку на Трампа, даже несмотря на его резкую риторику. Однако российские чиновники, несмотря на дипломатические маневры, готовятся к возможному провалу переговоров.

По словам эксперта по вопросам международных переговоров Венди Шерман, администрация Трампа должна быть готова к серьезным вызовам, ведь Путин, вероятно, будет требовать территориальных уступок и ограничений по присутствию ядерного оружия в Европе.

Переговоры и завершении войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Трамп и Путин могут вскоре провести телефонный разговор, где обсудят несколько важных вопросов, в частности войну в Украине. Важным фактором является участие Украины в этих переговорах, ведь без ее представителей процесс может привести к "заморозке" войны на условиях Кремля.

Трамп планирует завершить войну в Украине до весны 2025 года. Источники The Independent утверждают, что присутствие Давида Арахамии на инаугурации президента США свидетельствует о намерениях обеспечить Украине выгодную сделку.

Кроме этого, война в Украине может завершиться одним из нескольких сценариев и решающую роль в результате играет новый президент США Дональд Трамп. В The Times назвали 4 сценария завершения войны.

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