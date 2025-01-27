Можно есть ложками: рецепт домашнего плавленого сыра за 15 минут

На полках в супермаркетах есть множество вариантов плавленых сырков, которые прекрасно дополняют любые завтраки или перекусы. Главред выяснил, что плавленый сыр можно приготовить в домашних условиях за считанные минуты.
Домашний плавленый сыр не уступит магазинному, ведь его можно сделать не только сливочным, но и острым, добавив немного специй, по вкусу.
Фудблогерка Альбина(@albik.food) показала, как приготовить сыр за 15 минут.
Ингредиенты:
- творог (ж.9) 500 г;
- яйца 2 шт;
- растопленное масло (ж.82) 100 г;
- соль 1 ч.л;
- лимонная кислота 1/3 ч.л;
- сода 1 ч.л;
- сметана (если надо) 80-100 г.
Первым делом нужно приготовить массу из творога.
К творогу добавьте яйца, соду, лимонную кислоту и перебейте блендером до однородной консистенции.
Добавьте растопленное сливочное масло и еще раз используйте блендер, чтобы в результате получилась однородная консистенция.
Творожную массу переложите в кастрюлю с толстым дном и на минимальном огне грейте 5 минут, постоянно помешивая.
Далее снимите массу с огня, добавьте сметану и тщательно все взбейте блендером. Основа готова!
"В зависимости от творога масса может не загустеть, а наоборот расплавиться и это уже будет творог нужной консистенции. Не переживайте, так тоже может быть. В таком случае вы можете не добавлять сметану, а просто перебить еще раз блендером и оставьте в холодильнике", - рекомендует Альбина.
К плавленому сыру можно добавить зелень, специи или грибы.
Как приготовить домашний плавленый сыр - смотрите видео:
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