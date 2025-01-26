Давно забытый салат с 1 секретным ингредиентом - потрясный рецепт из СССР

Готовим очень полезный и давно забытый салат из буряка.
Салат с буряком и черносливом всегда был на столах наших родных. Ведь он не только бюджетный, но и очень вкусный.
Салат со свеклой и черносливом - рецепт
Вам понадобится:
- Свекла отварная - 4 шт
- Грецкие орехи - 100 г
- Чернослив - 100 г
- Чеснок - 2-3 зубчика
- Майонез - 2-3 ст. ложки
- Соль по вкусу
Свеклу для салата предварительно помыть и отварить, можно в подсоленной воде. Также свеклу для салата можно запечь в духовке.
Как свекла будет готова, почистить и натереть на крупной терке.
Чернослив предварительно хорошо промыть, и порезать на небольшие кусочки.
Грецкие орехи измельчить в блендере или ножом.
Выдавить 2-3 зубчика чеснока, по вкусу.
Соединить в салатнике все ингредиенты, добавить соль и заправить салат из свеклы с черносливом майонезом.
Украсить веточкой укропа салат из буряка из подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить салат из свеклы - рецепт:
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