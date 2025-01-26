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Давно забытый салат с 1 секретным ингредиентом - потрясный рецепт из СССР

Мария Тупик
26 января 2025, 10:12
107
Очень вкусный и простой рецепт салата с буряком. Попробуйте приготовить забытый рецепт.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 60 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Салат из буряка с черносливом - рецепт
Салат из буряка с черносливом - рецепт / depositphotos.com/ua

Готовим очень полезный и давно забытый салат из буряка.

Салат с буряком и черносливом всегда был на столах наших родных. Ведь он не только бюджетный, но и очень вкусный.

Салат со свеклой и черносливом - рецепт

Вам понадобится:

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  • Свекла отварная - 4 шт
  • Грецкие орехи - 100 г
  • Чернослив - 100 г
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Майонез - 2-3 ст. ложки
  • Соль по вкусу

Свеклу для салата предварительно помыть и отварить, можно в подсоленной воде. Также свеклу для салата можно запечь в духовке.

Как свекла будет готова, почистить и натереть на крупной терке.

Чернослив предварительно хорошо промыть, и порезать на небольшие кусочки.

Грецкие орехи измельчить в блендере или ножом.

Выдавить 2-3 зубчика чеснока, по вкусу.

Соединить в салатнике все ингредиенты, добавить соль и заправить салат из свеклы с черносливом майонезом.

Украсить веточкой укропа салат из буряка из подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить салат из свеклы - рецепт:

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