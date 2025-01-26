Давно забытый салат с 1 секретным ингредиентом - потрясный рецепт из СССР

Очень вкусный и простой рецепт салата с буряком. Попробуйте приготовить забытый рецепт.

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Салат из буряка с черносливом - рецепт / depositphotos.com/ua

Готовим очень полезный и давно забытый салат из буряка.

Салат с буряком и черносливом всегда был на столах наших родных. Ведь он не только бюджетный, но и очень вкусный.

Салат со свеклой и черносливом - рецепт

Вам понадобится:

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Свекла отварная - 4 шт

Грецкие орехи - 100 г

Чернослив - 100 г

Чеснок - 2-3 зубчика

Майонез - 2-3 ст. ложки

Соль по вкусу

Свеклу для салата предварительно помыть и отварить, можно в подсоленной воде. Также свеклу для салата можно запечь в духовке.

Как свекла будет готова, почистить и натереть на крупной терке.

Чернослив предварительно хорошо промыть, и порезать на небольшие кусочки.

Грецкие орехи измельчить в блендере или ножом.

Выдавить 2-3 зубчика чеснока, по вкусу.

Соединить в салатнике все ингредиенты, добавить соль и заправить салат из свеклы с черносливом майонезом.

Украсить веточкой укропа салат из буряка из подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить салат из свеклы - рецепт:

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