Очень вкусный теплый салат: потрясный рецепт за 10 минут

Надоели салаты с майонезом и сметаной, тогда такой рецепт теплого салата для вас. Восхитительно вкусный салат с говядиной, который понравится всем вашим близким.
Готовить теплый салат не так трудно, важно правильно пожарить мясо.
Теплый салат - рецепт приготовления
Вам понадобится:
- Говядина - 300 гр
- Листья салата
- Помидоры черри - 100 гр
- Болгарский перец - 1 шт
- Синий салатный лук - 1 шт
- Соевый соус
- Оливковое масло
- Горчица в зернах
- Мед - половина чайной ложки
Мясо говядины для теплого салата хорошо промыть, удалить пленочку и прожилки если есть. Нарезать тоненькими слайсами, как на видео.
Готовое мясо для теплого салата переложить в глубокую тарелку, посолить, поперчить по вкусу, добавить соевый соус и хорошо перемешать. Оставить мясо мариноваться на минут 15.
В это время приготовим салат.
Листья салата выложить в красивую тарелку для подачи.
Помыть болгарский перец, помидоры черри, салатный лук.
Болгарский перец чистим от семян и нарезаем тоненькими кусочками.
Украшаем сразу болгарским перцем салат.
Помидоры черри разрезать на половинки и отправить в салат.
Лук почистить, порезать красивыми полукольцами и добавить к теплый салат.
Тем временем разогреть сковороду, немного налить оливкового масла и обжаривать говядину для теплого салата с каждой стороны до румяной корочки.
Пока говядина готовится, делаем заправку для теплого салата.
Смешать 1 столовую ложку оливкового масла, соевый соус, горчицу в зернах, кунжут, мед.
Сразу полить салат заправкой.
Выложить на верх салата теплое мясо, которое только поджарили и сразу подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить теплый салат - рецепт:
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