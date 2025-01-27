Очень вкусный теплый салат: потрясный рецепт за 10 минут

Легкий и очень сытный теплый салат рецепт, который сразит всех.

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Теплый салат рецепт простой / depositphotos.com/ua

Надоели салаты с майонезом и сметаной, тогда такой рецепт теплого салата для вас. Восхитительно вкусный салат с говядиной, который понравится всем вашим близким.

Готовить теплый салат не так трудно, важно правильно пожарить мясо.

Теплый салат - рецепт приготовления

Вам понадобится:

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Говядина - 300 гр

Листья салата

Помидоры черри - 100 гр

Болгарский перец - 1 шт

Синий салатный лук - 1 шт

Соевый соус

Оливковое масло

Горчица в зернах

Мед - половина чайной ложки

Мясо говядины для теплого салата хорошо промыть, удалить пленочку и прожилки если есть. Нарезать тоненькими слайсами, как на видео.

Готовое мясо для теплого салата переложить в глубокую тарелку, посолить, поперчить по вкусу, добавить соевый соус и хорошо перемешать. Оставить мясо мариноваться на минут 15.

В это время приготовим салат.

Листья салата выложить в красивую тарелку для подачи.

Шикарный рецепт теплого салата / depositphotos.com/ua

Помыть болгарский перец, помидоры черри, салатный лук.

Болгарский перец чистим от семян и нарезаем тоненькими кусочками.

Украшаем сразу болгарским перцем салат.

Помидоры черри разрезать на половинки и отправить в салат.

Лук почистить, порезать красивыми полукольцами и добавить к теплый салат.

Тем временем разогреть сковороду, немного налить оливкового масла и обжаривать говядину для теплого салата с каждой стороны до румяной корочки.

Пока говядина готовится, делаем заправку для теплого салата.

Смешать 1 столовую ложку оливкового масла, соевый соус, горчицу в зернах, кунжут, мед.

Сразу полить салат заправкой.

Выложить на верх салата теплое мясо, которое только поджарили и сразу подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить теплый салат - рецепт:

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