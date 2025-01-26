Нужна 1 упаковка теста Фило: потрясный рецепт пирога

Вкусный рецепт из теста Фило. Пирог, который получится у всех - рецепт.

https://glavred.info/recipes/nuzhna-1-upakovka-testa-filo-potryasnyy-recept-piroga-10634051.html Ссылка скопирована

Что приготовить из теста Фило рецепт пирога / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим очень вкусный пирог из теста Фило. Настоящий восторг получат ваши гости.

Пирог из теста Фило готовить очень просто, и начинки подходят любые. Просто один раз попробуйте, и такой рецепт станет вашим любимым.

Пирог из теста фило - рецепт

Вам понадобится для Формы 22 см:

видео дня

Тесто Фило - 1 пачка или 9 листов

Фарш ассорти - 400 гр

Лук - 1 шт

Соль

Масло 70 гр

Твердый сыр - 100 гр

Яйца - 1 шт

Кунжут или семена льна

Важно! Данный рецепт предназначен для формы размером 22 см. Если у вас форма больше, то теста Фило должно быть больше.

Если форма диаметром 18 см, то рассчитывайте на 6-7 листов теста фило.

Готовим начинку для пирога из теста Фило. Перекрутить или купить готовый фарш, добавить лук и соль по вкусу, хорошо перемешать.

Дно формы для пирога из теста Фило застелить обязательно пергаментную бумагу или бумагу для выпечки.

Тесто фило предварительно достаньте из морозилки и холодильника и разделите на 9 частей.

На дно формы выложить 1 слой теста фило, подвернув бога.

Пирог из теста Фило рецепт / depositphotos.com/ua

Выложить часть фарша и распределить по форме, завернуть края.

Растопить сливочное масло и смазать лист теста Фило маслом.

Далее выложить второй слой теста Фило, вновь добавляем начинку из фарма.

Следующие 4 листа теста фило повторяем также с начинкой из фарша.

Далее натереть на крупной терке сыр. И на оставшиеся 3 листа теста Фило по очереди посыпаем пирог сыром.

Обязательно каждый слой теста смазываем сливочным маслом.

Когда пирог из теста Фило с мясом собрали, взбить 1 яйцо и обильно смазать наш пирог. Посыпать кунжутом или семенами льна.

Разогреть предварительно духовку до 180 градусов, выпекать пирог из теста Фило 25 минут, далее увеличить до 200 градусов и выпекать пирог еще 20 минут.

Шикарный и очень вкусный рецепт пирога из теста Фило готов.

Смотрите видео, как готовить пирог из теста Фило - рецепт:

Читайте также:

Кто такая yulia_smachno_tyt? yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред