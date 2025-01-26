Нужна 1 упаковка теста Фило: потрясный рецепт пирога

Готовим очень вкусный пирог из теста Фило. Настоящий восторг получат ваши гости.
Пирог из теста Фило готовить очень просто, и начинки подходят любые. Просто один раз попробуйте, и такой рецепт станет вашим любимым.
Пирог из теста фило - рецепт
Вам понадобится для Формы 22 см:
- Тесто Фило - 1 пачка или 9 листов
- Фарш ассорти - 400 гр
- Лук - 1 шт
- Соль
- Масло 70 гр
- Твердый сыр - 100 гр
- Яйца - 1 шт
- Кунжут или семена льна
Важно! Данный рецепт предназначен для формы размером 22 см. Если у вас форма больше, то теста Фило должно быть больше.
Если форма диаметром 18 см, то рассчитывайте на 6-7 листов теста фило.
Готовим начинку для пирога из теста Фило. Перекрутить или купить готовый фарш, добавить лук и соль по вкусу, хорошо перемешать.
Дно формы для пирога из теста Фило застелить обязательно пергаментную бумагу или бумагу для выпечки.
Тесто фило предварительно достаньте из морозилки и холодильника и разделите на 9 частей.
На дно формы выложить 1 слой теста фило, подвернув бога.
Выложить часть фарша и распределить по форме, завернуть края.
Растопить сливочное масло и смазать лист теста Фило маслом.
Далее выложить второй слой теста Фило, вновь добавляем начинку из фарма.
Следующие 4 листа теста фило повторяем также с начинкой из фарша.
Далее натереть на крупной терке сыр. И на оставшиеся 3 листа теста Фило по очереди посыпаем пирог сыром.
Обязательно каждый слой теста смазываем сливочным маслом.
Когда пирог из теста Фило с мясом собрали, взбить 1 яйцо и обильно смазать наш пирог. Посыпать кунжутом или семенами льна.
Разогреть предварительно духовку до 180 градусов, выпекать пирог из теста Фило 25 минут, далее увеличить до 200 градусов и выпекать пирог еще 20 минут.
Шикарный и очень вкусный рецепт пирога из теста Фило готов.
Смотрите видео, как готовить пирог из теста Фило - рецепт:
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yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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