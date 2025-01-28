Как сказать "хліб" во множественном числе - "хліби" или "хліба": не все знают ответ

Не всем известно, как правильно употреблять это распространенное слово во множественном числе.

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Как сказать "хліб" во множественном числе/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как сказать "хліб" во множественном числе - "хліби" или "хліба"

В каких случаях правильно употреблять каждый из этих вариантов

Поскольку хлеб - это один из самых распространенных продуктов на столе у каждого украинца, то и слово "хліб" каждый из нас употребляет довольно часто. Однако не все догадываются, как именно правильно употреблять такое слово во множественном числе - "хліби" или "хліба".

Все точки над "і" в этом вопросе расставила ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Хліб", как известно, всему голова. А как насчет "хлібів"? Как правильно сказать во множественном числе - "хліби" или "хліба"? На самом деле правильно и так, и так. Но есть нюанс. Если речь идет об испеченном хлебе, то во множественном числе говорим "хліби". Когда же речь идет о зерне - пшенице, злаках - тогда говорим "хліба". Вот так правильно на украинском", - объяснила она.

Смотрите видео о том, как сказать "хліб" во множественном числе:

Как сообщал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, что такое "незабавки" - лишь единицы смогут правильно объяснить слово. Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.

Также ранее Багний объяснила, как сказать "мнительный" на украинском - мало кто знает правильный ответ. Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительный" - стоит употреблять украинское слово.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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