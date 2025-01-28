Зачем водители ставили рулон туалетной бумаги под лобовое стекло: секрет раскрыт

Способ с использованием туалетной бумаги в авто все еще является популярным среди дальнобойщиков.

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Зачем дальнобойщики клали туалетную бумагу под лобовое стекло / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Какая одна из самых распространенных проблем дальнобойщиков

Зачем водители ставили под лобовое стекло рулон туалетной бумаги

Существует немало интересных хитростей и приемов, которые значительно облегчают жизнь дальнобойщикам, но не все из них стали известны широкой общественности. Например, одним из малоизвестных, но полезных трюков является использование различных предметов под лобовым стеклом кабины грузовика, в частности туалетной бумаги. Главред узнал, как этот автомобильный прием помогает водителям.

На самом деле раньше комплектация автомобилей не была такой разнообразной, как сейчас, поэтому водители "боролись" с бытовыми трудностями всевозможными лайфхаками.

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Портал Твоя машина пишет, что дальнобойщики фактически живут в кабине автомобиля. Днем во время поездок транспортное средство нагревается, а за ночь остывает.

Из-за резких перепадов температур и большого количества углекислого газа на стеклах образуется конденсат. Кроме того, зимой запотевшие окна могут еще и примерзнуть.

Чтобы сэкономить время на размораживании, водители нашли эффективный способ избавиться от лишней влаги - клали туалетную бумагу на "торпедо" (передняя панель в салоне авто).

Рулон туалетной бумаги прекрасно впитывал лишнюю влагу за ночь. А днем водители включали обогреватель и гигиеническое средство самостоятельно высыхало, что позволяло дальнобойщикам использовать его повторно в этих же целях.

Сейчас современные фуры снабжены кондиционерами и различными обогревателями для стекол, которые легко решают неприятную проблему с конденсатом. Однако способ с использованием туалетной бумаги все еще является популярным среди водителей.

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