Зачем водители ставили рулон туалетной бумаги под лобовое стекло: секрет раскрыт

Вы узнаете:
- Какая одна из самых распространенных проблем дальнобойщиков
- Зачем водители ставили под лобовое стекло рулон туалетной бумаги
Существует немало интересных хитростей и приемов, которые значительно облегчают жизнь дальнобойщикам, но не все из них стали известны широкой общественности. Например, одним из малоизвестных, но полезных трюков является использование различных предметов под лобовым стеклом кабины грузовика, в частности туалетной бумаги. Главред узнал, как этот автомобильный прием помогает водителям.
На самом деле раньше комплектация автомобилей не была такой разнообразной, как сейчас, поэтому водители "боролись" с бытовыми трудностями всевозможными лайфхаками.
Портал Твоя машина пишет, что дальнобойщики фактически живут в кабине автомобиля. Днем во время поездок транспортное средство нагревается, а за ночь остывает.
Из-за резких перепадов температур и большого количества углекислого газа на стеклах образуется конденсат. Кроме того, зимой запотевшие окна могут еще и примерзнуть.
Чтобы сэкономить время на размораживании, водители нашли эффективный способ избавиться от лишней влаги - клали туалетную бумагу на "торпедо" (передняя панель в салоне авто).
Рулон туалетной бумаги прекрасно впитывал лишнюю влагу за ночь. А днем водители включали обогреватель и гигиеническое средство самостоятельно высыхало, что позволяло дальнобойщикам использовать его повторно в этих же целях.
Сейчас современные фуры снабжены кондиционерами и различными обогревателями для стекол, которые легко решают неприятную проблему с конденсатом. Однако способ с использованием туалетной бумаги все еще является популярным среди водителей.
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