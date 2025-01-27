Диетологи назвали продукты, которые помогут человеку успокоиться

Вы узнаете:
- Какие продукты помогут успокоиться
- Успокаивающие продукты и напитки
Некоторые продукты могут успокоить человека ничуть не хуже ромашкового чая. Для этого нужно знать, какая именно еда успокаивает. Об этом пишет realsimple.
Автор YouTube-канала "Здоровье и Долголетие" также назвал продукты, после которых нервная система как новая.
"То, что вы едите, может усилить чувство спокойствия, увеличивая выработку гормонов хорошего самочувствия, таких как серотонин, способствуя лучшему сну и уменьшая чувство тревоги", - сказала диетолог Лорен Твигге.
Какие продукты помогут успокоиться
Антиоксиданты.
"Исследования показывают, что антиоксиданты могут усиливать чувство позитива, защищать от потери памяти и даже улучшать концентрацию", - сказала Твигге.
Продукты с высоким содержанием антиоксидантов включают бобовые, ягоды, яблоки и ассортимент орехов.
Магний.
"Магний может способствовать лучшему сну и расслаблению", - отметила специалист.
Продукты, богатые магнием, также могут улучшать настроение, регулировать уровень сахара в крови и даже здоровье костей. Среди таких продуктов семена тыквы, шпинат и авокадо.
Витамин D.
"Витамин D не только уменьшает чувство стресса, но и играет ключевую роль в выработке гормона мелатонина, способствующего сну", - отметила Твигге.
Продукты, богатые витамином D, включают жирную рыбу, яичные желтки, грибы и сыр.
Триптофан.
"Триптофан - это незаменимая аминокислота, содержащаяся в таких продуктах, как молоко, мясо и некоторые растительные продукты, которая помогает организму вырабатывать больше серотонина и вызывать чувство спокойствия", - рассказала Твигге.
Поскольку триптофан связан с улучшением сна, продукты с высоким содержанием этой аминокислоты могут помочь расслабиться.
Макросы.
"Сбалансированное соотношение углеводов, белков и жиров позволяет продуктам оказывать более сбалансированное воздействие на уровень сахара в крови, что может помочь поддерживать как настроение, так и общий уровень энергии", - объяснила Твигге.
Успокаивающие продукты и напитки
Миндаль
"Миндаль богат магнием, который помогает регулировать нервную функцию и уменьшать последствия стресса", - сказаладиетолог Мишель Рутенштейн.
Нут
Это еще один расслабляющий вариант пищи. "Нут богат витамином B6, который помогает поддерживать выработку серотонина, нейромедиатора "хорошего самочувствия", помогающего снизить тревожность", - отметила Рутенштейн.
Черника
Эта ягода хороша для расслабления и укрепления иммунной системы.
"Черника богата антиоксидантами, особенно антоцианами, которые помогают снизить окислительный стресс - фактор, который может способствовать тревожности, а также поддерживают здоровье мозга и способствуют ясности ума", - объясняет Рутенштейн.
Грецкие орехи
"Орехи - невероятно богатая питательными веществами пища, содержащая защитные вещества для мозга и соединения, такие как антиоксиданты, ненасыщенные жиры, витамины и минералы", - сказала Твигге.
Молоко
"Люди были правы, когда начали выпивать теплый стакан молока перед сном. В молоке содержится множество способствующих расслаблению питательных веществ, включая кальций, витамин D, магний и гидратирующие электролиты, а также восемь граммов высококачественного белка на порцию", - отметила Твигге.
Смотрите видео о продуктах, после которых нервная система будет как новая.
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