Звезде "По семейным обстоятельствам" диагностировали онкологию

Кратко:
- Перед Новым годом артистка перенесла серьезную болезнь с осложнениями
- Теперь Польских диагностировали рак почки.
Советская и российская актриса Галина Польских в декабре 2024 года перенесла пневмонию, на фоне которой у нее развился пневмофиброз - необратимое нарушение работы легких. Недавно артистка обратилась в больницу из-за общего ухудшения состояния здоровья.
Польских госпитализировали, и по результатам обследования врачи диагностировали онкологию. У 85-летней актрисы злокачественная опухоль почки.
Об этом сообщают росСМИ. Представитель Галины Польских отмечает, что в больницу для прохождения лечения артистка не ложилась, и сейчас находится дома.
Стадия онкологического заболевания и особенности течения болезни актрисы в прессе не раскрываются. Ранее Галина Польских перенесла тяжелую депрессию. Ее спровоцировала авария, в которой ее внук потерял ногу.
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