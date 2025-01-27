Звезде "По семейным обстоятельствам" диагностировали онкологию

У 85-летней Галины Польских обнаружили злокачественную опухоль.

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Галина Польских сейчас - у Галины Польских рак / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Кратко:

Перед Новым годом артистка перенесла серьезную болезнь с осложнениями

Теперь Польских диагностировали рак почки.

Советская и российская актриса Галина Польских в декабре 2024 года перенесла пневмонию, на фоне которой у нее развился пневмофиброз - необратимое нарушение работы легких. Недавно артистка обратилась в больницу из-за общего ухудшения состояния здоровья.

Польских госпитализировали, и по результатам обследования врачи диагностировали онкологию. У 85-летней актрисы злокачественная опухоль почки.

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Об этом сообщают росСМИ. Представитель Галины Польских отмечает, что в больницу для прохождения лечения артистка не ложилась, и сейчас находится дома.

Стадия онкологического заболевания и особенности течения болезни актрисы в прессе не раскрываются. Ранее Галина Польских перенесла тяжелую депрессию. Ее спровоцировала авария, в которой ее внук потерял ногу.

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