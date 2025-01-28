Онкобольная супермодель после потери волос снялась в стильной фотосессии

Кратко:
- Осенью 2024 года Балти начала лечения от рака яичников
- С психологическими аспектами болезни она справляется работой перед камерами
Итальянская супермодель Бьянка Балти в 2022 году узнала, что имеет генетическую предрасположенность к раку груди и/или яичников, после чего в превентивных целях осознанно пошла на полную мастэктомию (удаление молочных желез - прим. редактора). К сожалению, это не спасло манекенщицу от страшного диагноза - в сентябре 2024 года ей диагностировали рак яичников 3 стадии.
Балти начала решительно бороться с болезнью. Она перенесла операцию по удалению опухоли и продолжила лечение, из-за которого потеряла волосы.
Перемены во внешности сильно повлияли на моральное состояние модели. В своем блоге в Instagram она рассказала, что во многом оценивала себя через призму своей карьеры. Тогда появился страх потерять себя и возможность обеспечивать семью.
"Когда мне поставили диагноз "рак", я почему-то знала, что справлюсь, но очень переживала, что больше не смогу обеспечивать свою семью. Моя профессиональная ценность всегда была связана с моей внешностью, а с длинным шрамом, проходящим по животу, и отсутствием волос я сейчас не являюсь воплощением стереотипа модели. Вынужденное пребывание в постели заставило меня также осознать, что я сильно связываю свою самооценку с продуктивностью", - призналась Бьянка Балти.
Однако опускать руки модель не стала, и инициировала проект "Поворот головы", первым участником которого стала она сама. Она приняла участие в фотосессии, которая стала воплощением ее потребности вновь почувствовать себя "нормальной". Работа перед камерами принесла ей моральное удовлетворение и облегчение - она все еще остается моделью, привлекательной в любых образах.
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Кто такая Бьянка Балти?
Бьянка Балти - итальянская супермодель. Появлялась на обложках многих глянцевых журналов, среди которых Vogue, Harper’s Bazaar, W, Cosmopolitan, Elle, Marie Claire, Jalouse. Среди рекламных кампаний модели - работа для Roberto Cavalli, Donna Karan, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Valentino, Armani, Rolex, Guess?, Paco Rabanne, Guerlain, Revlon, La Perla и Thierry Mugler. Также в 2005 году модель участвовала в шоу Victoria’s Secret и снималась для каталога продукции марки. С 2012 года Бьянка Балти — лицо Dolce & Gabbana совместно с актрисой Моникой Беллуччи, сообщает Википедия.
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