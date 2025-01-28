Какой сегодня праздник 28 января 2025 года: как не потерять собственное счастье в доме

Какой православный праздник 28 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 28 января / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 28 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого преподобного Ефрема Сирийца.

Какой сегодня праздник

28 января отмечают такие праздники:

видео дня

День открытия Антарктиды

Государственный флаг Украины

Международный день защиты персональных данных

Европейский день защиты данных

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 28 января в Украине отмечают день святого преподобного Ефрема Сирийца.

Известно, что святой Ефрем родился в Низибии, а впоследствии переехал в Эдессу. Ефрем с юности избрал быть аскетом и монахом. Он выбрал жизнь отшельника, посвятив ее молитве, посту и написанию духовных произведений. При жизни он написал многочисленные гимны и поэмы, которые имели глубокий духовный смысл и использовались в богослужениях. Его произведения переводились на многие языки и сохранились до наших дней.

Также известно, что святой Ефрем активно противодействовал различным еретическим движениям своего времени, в частности арианству и гностицизму. Он остался известным своей преданностью православному учению и защитой истинной веры.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 28 января

28 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Владимир, Георгий, Ольга.

Что нельзя делать 28 января

Не стоит убирать в доме, ведь существует риск "вымести" собственное счастье из дома.

В то же время 28 января нельзя бездельничать, чтобы не получить проблемы со здоровьем.

Также сегодня категорически запрещено убивать насекомых в доме - это плохая примета.

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