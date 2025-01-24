Какой сегодня праздник 24 января 2025 года: как не навлечь беду на свою семью

Какой православный праздник 24 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

https://glavred.info/holidays/kakoy-segodnya-prazdnik-24-yanvarya-2025-goda-kak-ne-navlech-bedu-na-svoyu-semyu-10633448.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 24 января / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 24 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой преподобной Ксении Римлянки.

Какой сегодня праздник

24 января отмечают такие праздники:

видео дня

День Службы внешней разведки Украины

День комплимента

День пивной банки

День смеха

Международный день образования

Международный женский спортивный день

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 24 января в Украине отмечают день святой преподобной Ксении Римлянки.

Из библейских преданий известно, что Ксения была благородной римлянкой, жившей во времена императора Констанция II. Она родилась в семье высокопоставленного чиновника и с детства была воспитана в христианской вере. Ксения решила посвятить свою жизнь Богу и стать монахиней. После смерти родителей она раздала свое имущество бедным и, вместе с двумя служанками, покинула Рим, чтобы избежать брака, к которому ее принуждали родственники.

Впоследствии Ксения поселилась в городе Милет, где приняла монашеский постриг под именем Евсевия. Она вела аскетическую жизнь, помогала нуждающимся, лечила больных и проповедовала христианскую веру. Ее жизненный путь был полон смирения, молитвы и любви к Богу и ближнему.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 24 января

24 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения.

Что нельзя делать 24 января

В народе считают, что в этот день запрещается вязать, шить и стричь людям ногти, особенно пожилым, ведь можно навлечь беду.

Также 24 января категорически нельзя ходить с грязной головой или телом, иначе можно сильно заболеть.

В этот день также не стоит работать на участке возле дома.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред