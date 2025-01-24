Какой сегодня праздник 24 января 2025 года: как не навлечь беду на свою семью

Какой церковный праздник в Украине отмечают 24 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой преподобной Ксении Римлянки.
Какой сегодня праздник
24 января отмечают такие праздники:
- День Службы внешней разведки Украины
- День комплимента
- День пивной банки
- День смеха
- Международный день образования
- Международный женский спортивный день
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 24 января в Украине отмечают день святой преподобной Ксении Римлянки.
Из библейских преданий известно, что Ксения была благородной римлянкой, жившей во времена императора Констанция II. Она родилась в семье высокопоставленного чиновника и с детства была воспитана в христианской вере. Ксения решила посвятить свою жизнь Богу и стать монахиней. После смерти родителей она раздала свое имущество бедным и, вместе с двумя служанками, покинула Рим, чтобы избежать брака, к которому ее принуждали родственники.
Впоследствии Ксения поселилась в городе Милет, где приняла монашеский постриг под именем Евсевия. Она вела аскетическую жизнь, помогала нуждающимся, лечила больных и проповедовала христианскую веру. Ее жизненный путь был полон смирения, молитвы и любви к Богу и ближнему.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 24 января
24 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения.
Что нельзя делать 24 января
- В народе считают, что в этот день запрещается вязать, шить и стричь людям ногти, особенно пожилым, ведь можно навлечь беду.
- Также 24 января категорически нельзя ходить с грязной головой или телом, иначе можно сильно заболеть.
- В этот день также не стоит работать на участке возле дома.
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