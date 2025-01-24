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Какой сегодня праздник 24 января 2025 года: как не навлечь беду на свою семью

Юлия Закрепа
24 января 2025, 05:00
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Какой православный праздник 24 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 24 января 2025 года: как не навлечь беду на свою семью
Что нельзя делать 24 января / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 24 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой преподобной Ксении Римлянки.

Какой сегодня праздник

24 января отмечают такие праздники:

видео дня
  • День Службы внешней разведки Украины
  • День комплимента
  • День пивной банки
  • День смеха
  • Международный день образования
  • Международный женский спортивный день

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 24 января в Украине отмечают день святой преподобной Ксении Римлянки.

Из библейских преданий известно, что Ксения была благородной римлянкой, жившей во времена императора Констанция II. Она родилась в семье высокопоставленного чиновника и с детства была воспитана в христианской вере. Ксения решила посвятить свою жизнь Богу и стать монахиней. После смерти родителей она раздала свое имущество бедным и, вместе с двумя служанками, покинула Рим, чтобы избежать брака, к которому ее принуждали родственники.

Впоследствии Ксения поселилась в городе Милет, где приняла монашеский постриг под именем Евсевия. Она вела аскетическую жизнь, помогала нуждающимся, лечила больных и проповедовала христианскую веру. Ее жизненный путь был полон смирения, молитвы и любви к Богу и ближнему.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 24 января

24 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения.

Что нельзя делать 24 января

  • В народе считают, что в этот день запрещается вязать, шить и стричь людям ногти, особенно пожилым, ведь можно навлечь беду.
  • Также 24 января категорически нельзя ходить с грязной головой или телом, иначе можно сильно заболеть.
  • В этот день также не стоит работать на участке возле дома.

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