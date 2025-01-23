Какой сегодня праздник 23 января 2025 года: что запрещено делать в этот день

Какой православный праздник 23 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 23 января / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 23 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день священномученика Климента.

Какой сегодня праздник

23 января отмечают следующие праздники:

видео дня

День Баунти

День измерения своей ноги

День почерка или День ручного письма

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 23 января в Украине отмечают день святого священномученика Климента и святого мученика Агафангела.

Известно, что святой Климент был одним из ранних епископов Римской церкви, также его считают четвертым Папой после святого Петра. Он родился в римской семье и, по легендам, был учеником святых апостолов Петра и Павла.

Также Климент активно проповедовал христианство и способствовал укреплению общины в Риме. Его мученическая смерть наступила во время правления императора Траяна. По преданию, Климента приговорили к ссылке на работы в каменярскую колонию в Крыму. Там он продолжал проповедовать и обращал многих в христианство. В конце концов, его приговорили к смерти и утопили, привязав к якорю.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 23 января

23 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Владимир, Геннадий, Иван, Федор, Екатерина.

Что нельзя делать 23 января

В народе считают, что в этот день особенно запрещено выносить из дома мусор, ведь так можно лишиться и собственного благосостояния.

Также в этот день не стоит пить алкогольные напитки, ведь можно заболеть.

Наши предки считали, что 23 января запрещено смотреть на звезду, которая падает, ведь она может принести несчастье в семью.

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