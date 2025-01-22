Какой сегодня праздник 22 января 2025 года: не стоит отправляться в дальнюю дорогу

Какой православный праздник 22 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 22 января / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 22 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого апостола Тимофея.

Какой сегодня праздник

22 января отмечают такие праздники:

видео дня

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День празднования Жизни

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 22 января в Украине отмечают день святого апостола Тимофея и святого преподобного мученика Анастасия Персидского.

Из библейских переводов известно, что апостол Тимофей входит в перечень апостолов от 70-ти. Также он был учеником апостола Павла и стал первым епископом в Ефесе. Тимофей считается одним из самых преданных и верных последователей Иисуса Христа. Всю свою жизнь он проповедовал христианство и был верен Иисусу. Епископом был 15 лет. Также известно, что он стал последним, кто общался с апостолом Павлом перед его смертью. За веру и проповеди его схватили язычники и забили камнями до смерти.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 22 января

22 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия.

Что нельзя делать 22 января

В народе считают, что 22 января не стоит отправляться в дальнюю дорогу или планировать путешествия, ведь это может закончиться неудачно.

Также в этот день не стоит выносить мусор, ведь с ним вы можете "выбросить свое счастье".

В этот день также не стоит выполнять физически тяжелый труд, однако нельзя совсем лениться.

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