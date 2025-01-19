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Какой сегодня праздник 19 января 2025 года: что категорически нельзя делать в этот день

Юлия Закрепа
19 января 2025, 05:00
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Какой православный праздник 19 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 19 января 2025 года: что категорически нельзя делать в этот день
Что нельзя делать 19 января / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 19 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого преподобного Макария Египетского.

Какой сегодня праздник

19 января отмечают следующие праздники:

видео дня
  • Всемирный день снега
  • День консервной банки
  • Национальный день попкорна в США

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 19 января в Украине отмечают день святого преподобного Макария Египетского.

Из библейских преданий известно, что он был одним из выдающихся деятелей раннего христианского монашества и одним из основателей монастырской жизни в Египте. Его называют также "Макарий Великий".

В молодости он был пастухом, но после получения образования и желания служить Богу, Макарий решил оставить светскую жизнь и стал отшельником. Он жил в пустыне Скетис, а затем начал основывать монастыри и обучал молодых монахов. Макарий известен своей великой молитвой, постом и милосердием. Его святая жизнь была наполнена многочисленными чудесами и духовными прозрениями.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 19 января

19 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Антон, Макар, Николай, Петр, Федор.

Что нельзя делать 19 января

  • В народе существует примета, что в этот день лучше избегать тяжелого труда, ведь тогда весь год будете тяжело работать.
  • Также не стоит 19 января стричь волосы, ведь существует примета, что с ним вы сострежете и свое здоровье.
  • 19 января по старому стилю наступает Крещение, а в этот день нельзя заниматься магическими ритуалами и гаданиями, злоупотреблять алкоголем, ссориться и сквернословить.

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