Какой сегодня праздник 17 января 2025 года: что нельзя говорить в этот день

Какой православный праздник 17 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 17 января / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 17 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого преподобного Антония Великого.

Какой сегодня праздник

17 января отмечают такие праздники:

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 17 января в Украине отмечают день святого преподобного Антония Великого.

Из библейских записей известно, что святой Антоний родился примерно в 251 году в городке Кома в Египте. Он был состоятельным христианином, но после смерти родителей раздал все свое имущество бедным и ушел в пустыню для подвижнической жизни. Антоний известен как основатель христианского отшельнического монашества. Он жил в пустыне, а позже находился на горе на восточном берегу Нила, где провел около 20 лет в полном одиночестве. Во время этого уединения он много раз был искушен дьяволом, но выдержал все испытания.

Обычно Антония Великого символически изображают с посохом, который имеет форму таухреста с колокольчиком для отпугивания бесов, а также рядом с ним часто изображается свинья. Его жизнь и подвиги вдохновили много художественных произведений и литературных произведений.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 17 января

17 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Антонина.

Что нельзя делать 17 января

В народе существует примета, что в этот день лучше не заниматься рукоделием, иначе существует высокий риск серьезно пораниться.

Также не стоит сегодня заниматься тяжелым физическим трудом, однако и лениться также нельзя.

В этот день нужно особенно тщательно следить за своими словами, ведь они наделены магической силой, согласно народным поверьям.

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