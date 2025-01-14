Какой сегодня праздник 14 января 2025 года: что нельзя делать в этот день

Какой православный праздник 14 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 14 января / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 14 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых преподобных Отцов, убиенных в Синае.

Какой сегодня праздник

14 января отмечают следующие праздники:

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 14 января в Украине отмечают день святых преподобных Отцов, убиенных в Синае и святой равноапостольной Нины.

По преданию известно, что женщина всю свою жизнь посвятила проповеди Евангелия, исцелению больных и творила настоящие чудеса. Нина родилась в Каппадокии, где с раннего детства ее воспитывали в любви к Богу. В 20 лет она вместе с родителями переехала в Иерусалим, там ее наставницей стала благочестивая женщина по имени Нианфора. Однажды Матерь Божья явилась Нине и велела отправиться в Грузию, где тогда жили язычники. Прибыв туда, Нина начала проповедовать христианство. Впоследствии к ней присоединились другие девушки, и они основали монастырь. Нина умерла в 335 году.

Сейчас ее мощи хранятся в Бодбийском монастыре, что в городке Сигнахи.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 14 января

14 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Адам, Андрей, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Сергей, Степан, Нина.

Что нельзя делать 14 января

В народе существует примета, что в этот день нельзя стричь волосы, иначе потом они будут плохо расти.

Не стоит заниматься тяжелой физической работой, чтобы не иметь проблем со здоровьем.

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