Какой сегодня праздник 13 января 2025 года: не одалживайте деньги и вещи в этот день

Какой православный праздник 13 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 13 января / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 13 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Ермила и Стратоника.

Какой сегодня праздник

13 января отмечают следующие праздники:

видео дня

Старый Новый год

Всемирный день борьбы с депрессией

День резиновой утки

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 13 января в Украине отмечают день святых мучеников Ермила и Стратоника.

По библейским преданиям известно, что Ермил и Стратоник были друзьями, которые пострадали за веру в Иисуса Христа. Ермил был диаконом, а Стратоник работал в тюрьме, где держали христиан. Оба они жили в IV веке и были подвергнуты жестоким пыткам за то, что отказались отречься от своей веры. История святых мучеников Ермила и Стратоника является свидетельством их непоколебимой веры и преданности христианским ценностям. Они показали, что даже во время больших испытаний можно сохранять веру и любовь к Богу. Их жизнь и смерть является примером для всех христиан, которые имеют выдержку и мужество в вере.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 13 января

13 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Афанасий, Максим, Петр, Яков.

Что нельзя делать 13 января

В народе считают, что Ермило является покровителем котов, поэтому в этот день категорически запрещено обижать любых животных, чтобы не навлечь беду.

Также не стоит в этот день заниматься рукоделием: вышивать, вязать и шить.

В этот день лучше не занимать деньги или вещи, даже близким людям, ведь это может привести к потере финансов в семье.

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