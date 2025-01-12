Какой сегодня праздник 12 января 2025 года: почему стоит быть осторожным на перекрестке

Какой православный праздник 12 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Какой праздник 12 января / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 12 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой мученицы Татьяны.

Какой сегодня праздник

12 января отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день дочери

День украинского политзаключенного

Национальный день марципана

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 12 января в Украине отмечают день святой мученицы Татьяны.

Известно, что святая мученица Татьяна родилась в конце II века в Риме в аристократической семье. Ее отец был тайным христианином, поэтому и воспитывал дочь в христианской вере. Когда Татьяна достигла совершеннолетия, она посвятила свою жизнь Богу и стала диаконисой в Римской церкви. Татьяна всегда и всячески помогала больным, бедным и заключенным, а также вела активную проповедническую деятельность. В 229 году император Александр Север начал гонения на христиан, и Татьяна была схвачена и подвергнута пыткам. Она стойко держалась и не отказывалась от своей веры - была казнена в январе 230 года.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 12 января

12 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Илья, Макар, Петр, Татьяна.

Что нельзя делать 12 января

В народе считают, что в этот день запрещено стирать, убирать, убирать в доме и заниматься тяжелой работой.

Также существует примета, что не стоит поднимать потерянные деньги на улице, особенно на перекрестке дорог, ведь они могут принести в вашу жизнь беду.

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