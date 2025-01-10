Какой сегодня праздник 10 января 2025 года: как уберечь себя от болезней на целый год

Какой православный праздник 10 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Какой праздник 10 января / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 10 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых Пратулинских мучеников.

Какой сегодня праздник

10 января отмечают следующие праздники:

видео дня

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 10 января в Украине отмечают день святых Пратулинских мучеников и святого Григория.

Известно, что святой Григорий Нисский был известным богословом, философом и епископом города Нисы в Каппадокии. Он был младшим братом святого Василия Великого и святого Петра Севастийского. Григорий Нисский получил прекрасное образование и был наставником по красноречию. После смерти брата Василия в 379 году, Григорий тяжело переживал потерю своего наставника.

Также он принимал активное участие в борьбе с арианством и был одним из главных деятелей Второго Вселенского собора 381 года, где был дополнен Никейский символ веры. Григорий Нисский также был одним из первых христианских богословов, который осудил рабство как греховный институт.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 10 января

10 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр.

Что нельзя делать 10 января

В народе считают, что 10 января запрещено лениться, ведь святой Григорий был очень трудолюбивым, поэтому он будет благосклонен к таким же людям.

Также не стоит в этот день смахивать со стола крошки. Лучше отдать их птичкам или животным, чтобы отвести болезни от себя и семьи на целый год.

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