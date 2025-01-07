Какой сегодня праздник 7 января 2025 года: как избежать проблем со здоровьем и деньгами

Какой православный праздник 7 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 7 января / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 7 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день собора святого Иоанна Крестителя.

Какой сегодня праздник

7 января отмечают следующие праздники:

видео дня

Всемирный день почтовой марки

День окаменелостей

Рождество по юлианскому календарю

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 7 января в Украине отмечают день собора святого Иоанна Крестителя.

Известно, что этот день посвящен святому Иоанну Крестителю, который был Пророком и Предтечей Господа нашего Иисуса Христа. В этот день православные верующие чтят память святого Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса в реке Иордан и проповедовал покаяние.

Также этот праздник имеет большое духовное значение и является поводом для верующих вспомнить жизнь и подвиги святого Иоанна, а также задуматься над важностью покаяния и духовного очищения.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 7 января

7 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Афанасий, Василий, Иван.

Что нельзя делать 7 января

В народе считается, что 7 января запрещено заниматься домашними делами и тяжелой физической работой, чтобы не иметь проблем со здоровьем.

Также существует примета, что в этот день не стоит давать и брать в долг деньги, ведь существует риск оказаться на "мели".

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