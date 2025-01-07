Какой сегодня праздник 7 января 2025 года: как избежать проблем со здоровьем и деньгами

Какой церковный праздник в Украине отмечают 7 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день собора святого Иоанна Крестителя.
Какой сегодня праздник
7 января отмечают следующие праздники:
- Всемирный день почтовой марки
- День окаменелостей
- Рождество по юлианскому календарю
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 7 января в Украине отмечают день собора святого Иоанна Крестителя.
Известно, что этот день посвящен святому Иоанну Крестителю, который был Пророком и Предтечей Господа нашего Иисуса Христа. В этот день православные верующие чтят память святого Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса в реке Иордан и проповедовал покаяние.
Также этот праздник имеет большое духовное значение и является поводом для верующих вспомнить жизнь и подвиги святого Иоанна, а также задуматься над важностью покаяния и духовного очищения.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 7 января
7 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Афанасий, Василий, Иван.
Что нельзя делать 7 января
- В народе считается, что 7 января запрещено заниматься домашними делами и тяжелой физической работой, чтобы не иметь проблем со здоровьем.
- Также существует примета, что в этот день не стоит давать и брать в долг деньги, ведь существует риск оказаться на "мели".
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