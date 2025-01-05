Какой сегодня праздник 5 января 2025 года: как не навлечь проблемы со здоровьем

Какой церковный праздник в Украине отмечают 5 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Теопемпта и Теоны.
Какой сегодня праздник
5 января отмечают следующие праздники:
- Международный разгрузочный день
- Национальный день взбитых сливок в Соединенных Штатах Америки
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 5 января в Украине отмечают день святых мучеников Теопемпта и Теоны.
Известно, что Теопемпт и Теон были христианскими святыми, которые пострадали за веру в начале IV века. По легенде, Теопемпт был епископом в Никомедии во время правления императора Диоклетиана, известного своим преследованием христиан. Теопемпт отказался отречься от своей веры, за что был подвергнут жестоким пыткам и наконец казнен. Теона, вместо этого, был языческим магом, которого вызвали, чтобы противостоять христианским чудесам, совершенным Теопемптом. Однако в процессе своих попыток Теона обратился к христианству, увидев силу веры Теопемпта. Он также был подвергнут пыткам и казнен.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 5 января
5 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Григорий, Иосиф, Матвей, Роман, Сергей, Евгения, Татьяна.
Что нельзя делать 5 января
- В народе считают, что в этот день категорически нельзя стирать, ведь в эти дни вода является священной.
- Также существует примета, что 5 января не стоит пользоваться острыми предметами, чтобы не навлечь проблемы со здоровьем в семье.
- В этот день также нельзя делать уборку в доме.
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