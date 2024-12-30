Какой сегодня праздник 30 декабря 2024 года: почему в этот день запрещено шить и вязать

Какой православный праздник 30 декабря - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 30 декабря / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 30 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой мученицы Анисии и святого преподобного Зотика пресвитера.

Какой сегодня праздник

30 декабря отмечают следующие праздники:

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 30 декабря в Украине отмечают день святой мученицы Анисии и святого преподобного Зотика пресвитера.

По преданию известно, что святая Анисия жила в III веке. Она была дочерью римского сенатора, который был скрытым христианином. Анисия также приняла христианство и отказалась от языческих обычаев. Ее отец, узнав о ее вере, отказался от нее и даже подверг ее пыткам, но Анисия осталась верной своей вере. Впоследствии она ушла в изгнание, однако продолжала свою миссию, проповедуя христианство среди местного населения. Ее мученическая смерть стала символом веры и преданности Богу.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 30 декабря

30 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени как Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков.

Что нельзя делать 30 декабря

Считается, что в этот день лучше избегать серьезных дел и операций с деньгами.

В народе также существует примета, что в этот день запрещено в этот день есть слишком острые и соленые блюда, иначе целый год будут проблемы с желудком.

30 декабря запрещено шить, вязать, прясть и заниматься другим рукоделием, ведь можно навлечь в свою жизнь большое несчастье.

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