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Какой сегодня праздник 30 декабря 2024 года: почему в этот день запрещено шить и вязать

Юлия Закрепа
30 декабря 2024, 05:00
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Какой православный праздник 30 декабря - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 30 декабря 2024 года: почему в этот день запрещено шить и вязать
Что нельзя делать 30 декабря / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 30 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой мученицы Анисии и святого преподобного Зотика пресвитера.

Какой сегодня праздник

30 декабря отмечают следующие праздники:

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 30 декабря в Украине отмечают день святой мученицы Анисии и святого преподобного Зотика пресвитера.

По преданию известно, что святая Анисия жила в III веке. Она была дочерью римского сенатора, который был скрытым христианином. Анисия также приняла христианство и отказалась от языческих обычаев. Ее отец, узнав о ее вере, отказался от нее и даже подверг ее пыткам, но Анисия осталась верной своей вере. Впоследствии она ушла в изгнание, однако продолжала свою миссию, проповедуя христианство среди местного населения. Ее мученическая смерть стала символом веры и преданности Богу.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 30 декабря

30 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени как Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков.

Что нельзя делать 30 декабря

  • Считается, что в этот день лучше избегать серьезных дел и операций с деньгами.
  • В народе также существует примета, что в этот день запрещено в этот день есть слишком острые и соленые блюда, иначе целый год будут проблемы с желудком.
  • 30 декабря запрещено шить, вязать, прясть и заниматься другим рукоделием, ведь можно навлечь в свою жизнь большое несчастье.

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