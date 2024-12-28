Какой сегодня праздник 28 декабря 2024 года: почему нельзя в этот день работать

Какой православный праздник 28 декабря - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 28 декабря / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 28 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии.

Какой сегодня праздник

28 декабря отмечают следующие праздники:

видео дня

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 28 декабря в Украине отмечают день святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии.

Известно, что святые 2000 мучеников, которых сожгли в Никомидии, являются одной из больших групп ранних христианских мучеников, пострадавших за свою веру во время гонений на христиан в Римской империи.

Согласно преданию, император Диоклетиан издал указы, которые требовали от христиан отказаться от веры и поклоняться римским богам. Невыполнение этого приказа считалось изменой и каралось смертью. Также известно, что во время большого христианского богослужения на Рождество, императорские солдаты окружили церковь, где собрались около 2000 христиан. Впоследствии, по приказу властей, храм подожгли, и все, кто был внутри, погибли в огне, исповедуя свою веру во Христа. Эти мученики предпочли умереть, чем предать свою веру.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 28 декабря

28 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени как Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Наталья, Анна, Варвара.

Что нельзя делать 28 декабря

В народе существует запрет на 28 декабря - считается, что тяжелый физический труд в этот день может принести серьезные проблемы.

Также в этот день запрещается подслушивать и распускать сплетни.

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