Какой сегодня праздник 28 декабря 2024 года: почему нельзя в этот день работать

Какой церковный праздник в Украине отмечают 28 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии.
Какой сегодня праздник
28 декабря отмечают следующие праздники:
- День календаря
- Годовщина первого в мире киносеанса
- День игры в карты
- Международный день кино
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 28 декабря в Украине отмечают день святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии.
Известно, что святые 2000 мучеников, которых сожгли в Никомидии, являются одной из больших групп ранних христианских мучеников, пострадавших за свою веру во время гонений на христиан в Римской империи.
Согласно преданию, император Диоклетиан издал указы, которые требовали от христиан отказаться от веры и поклоняться римским богам. Невыполнение этого приказа считалось изменой и каралось смертью. Также известно, что во время большого христианского богослужения на Рождество, императорские солдаты окружили церковь, где собрались около 2000 христиан. Впоследствии, по приказу властей, храм подожгли, и все, кто был внутри, погибли в огне, исповедуя свою веру во Христа. Эти мученики предпочли умереть, чем предать свою веру.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 28 декабря
28 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени как Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Наталья, Анна, Варвара.
Что нельзя делать 28 декабря
- В народе существует запрет на 28 декабря - считается, что тяжелый физический труд в этот день может принести серьезные проблемы.
- Также в этот день запрещается подслушивать и распускать сплетни.
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