Какой сегодня праздник 25 декабря 2024 года: что категорически нельзя делать на Рождество

Какой православный праздник 25 декабря - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что запрещено делать на Рождество / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 25 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день Рождества Христова.

Какой сегодня праздник

25 декабря отмечают следующие праздники:

видео дня

Рождество Христово

Ханука

День защиты детей

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 25 декабря в Украине отмечают день Рождества Христова.

Известно, что святое Рождество - это важнейший христианский праздник, который отмечает рождение Иисуса Христа, Сына Божьего. Это событие важно для всех верующих, ведь имеет огромное духовное значение и символизирует начало новой эры. Рождество Христово впервые начали праздновать в IV веке. Считается, что дата 25 декабря была выбрана для христианского празднования, чтобы заменить языческий праздник зимнего солнцестояния, связанный с культом Непобедимого Солнца.

Этот великий праздник является временем для семейного единения, духовного обновления и помощи ближним.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 25 декабря

25 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени как Василий, Григорий, Дмитрий, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Анфиса, Мария.

Что нельзя делать 25 декабря

В народе считается, что в древности на Рождество нельзя было купаться и запрещалось проводить любые водные процедуры.

Также в этот день не стоит убирать в доме, вышивать или шить.

Также в этот день не следует идти на кладбище.

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